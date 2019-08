Barças Rätsel um Messis Verletzung

Irgendwie ist es noch ganz praktisch, dieses ständige Hin und Her. Dieses kommt er jetzt oder nicht, dieser Neymar. Denn inmitten der Hysterie um den Brasilianer (mittlerweile gibt es in einer spanischen Zeitung gar einen Liveticker zum Ney-Märchen) geht einer völlig unter, der in Barcelona sonst traditionell im Mittelpunkt steht: Lionel Messi.

Nach der Copa América liess es sich der Argentinier gut gehen, machte einen Monat Ferien, zunächst in der Heimat, dann auf Ibiza. Insbesondere auf den Balearen genoss Messi mit Familie und Freunden seine Freizeit. Im Netz kursierten Videos, wie er die letzten Ferientage mit Feiern verbrachte. Nach seinen deutlichen Interviews an der Copa América (er beschuldigte den Fussballverband auch der Korruption) ist er also auch abseits des Platzes immer mehr wie Maradona. Das gefällt in Argentinien.

Doch das hatte offenbar auch seine Konsequenzen. Im ersten Training verletzte sich Messi an der Wade und verpasste somit die spontan organisierte US-Tour Barças. Mit ein bis zwei Wochen Ausfall muss ein Profi bei einer solchen Verletzung normalerweise rechnen. Beim 32-Jährigen sind es bis jetzt deren vier. Auch am Samstag gegen Osasuna (17 Uhr) im dritten Ligaspiel muss der spanische Meister auf seinen Starspieler verzichten, dies bestätigte Trainer Ernesto Valverde an der Medienkonferenz vom Freitag. Sie wollen nichts überstürzen, das sagte Valverde bereits vergangene Woche.

Dennoch wirft die lange Absenz Messis Fragen auf. Ist er schlimmer verletzt, als zunächst kommuniziert? Braucht er einfach eine längere Saisonvorbereitung? Schliesslich beginnt ab Montag die zweiwöchige Länderspielpause. Es wurde auch über einen Rückfall spekuliert, der Verein dementierte umgehend. Das reichte den spanischen Medien, um sich wieder Neymar zuzuwenden.

Auch Suarez feierte – und ist verletzt

Vielleicht ist es ja wirklich Zufall, dass Messi komischerweise ausgerechnet nach seinen Partyferien an muskulären Problemen leidet und erstmals seit 2005 die ersten drei Startspiele vom FC Barcelona verpasst. An einer Muskelverletzung laboriert übrigens auch Stürmer Luis Suarez, der mit Messi auf Ibiza feierte.

So erreichte Neymar übrigens genau das, weshalb er Barça vor zwei Jahren verliess. Endlich stellt er Messi in den Schatten – und das kommt dem Argentinier sogar gelegen.

