Barcelona siegt unter anderem dank Messi

Der FC Barcelona wahrt in Spanien den Vorsprung von fünf Punkten auf Verfolger Atlético Madrid dank dem 2:0-Auswärtssieg gegen Girona. Es ist der achte Erfolg in Serie in der Meisterschaft.

Girona statt Miami. Das Duell des FC Barcelona gegen den Provinzklub aus der rund 100 km entfernten Kleinstadt in Katalonien wurde im Estadio Municipal de Montilivi gespielt und nicht in Florida. Die Expansionsideen der spanischen Liga waren im Spätherbst von der Fifa gestoppt worden.

Im normalen Rahmen war am Ende dann auch das Resultat. Nelson Semedo und Lionel Messi schossen die Tore zum standesgemässen 2:0-Sieg des FC Barcelona. Der argentinische Superstar war dabei mit einem subtilen Lob erfolgreich.

Ganz unproblematisch verlief der Auftritt des Favoriten allerdings nicht. Torhüter Marc-André ter Stegen musste überraschend häufig eingreifen. Vier Tage nach dem 0:2 im Hinspiel des Cup-Viertelfinals gegen den FC Sevilla ist Barcelona weiterhin nicht in bester Verfassung.

Girona - FC Barcelona 0:2 (0:1).

14'021 Zuschauer.

Tore: 9. Semedo 0:1. 68. Messi 0:2.

Bemerkung: 51. Gelb-Rote Karte gegen Espinosa (Girona).

