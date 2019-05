Barnetta trifft am liebsten gegen GC

59. Minute: GC-Spieler Diani verschenkt den Ball, spielt ihn unbedrängt in die Füsse von Quintilla. Der schickt Axel Bakayoko steil. Der St. Galler schaltet schnell um, stürmt in Richtung GC-Strafraum, spielt den Ball quer, wo der mitgelaufene Tranquillo Barnetta am zweiten Pfosten lauert. Der Routinier lässt sich die Chance nicht entgehen. Die Ostschweizer Kultfigur, die in wenigen Wochen endgültig aufhört, trifft zum 1:0-Sieg gegen GC. Natürlich macht Barnetta das Tor. Natürlich er. Wer sonst?

In den bisherigen drei Duellen zwischen GC und dem FCSG der laufenden Saison (1:2, 2:1, 0:0) erzielte immer der gleiche grün-weisse Spieler die Tore gegen GC: Tranquillo Barnetta. Gegen keine Mannschaft traf der ehemalige Schweizer Internationale häufiger: Der Siegtreffer am Samstagabend war Tor Nummer 4 in der aktuelle Spielzeit. Total erzielte er in 13 Duellen gegen GC bisher sieben Treffer.

Kein Leckerbissen, mehr Hausmannskost

«Diesmal war es nicht mehr so schwierig, ich musste den Pass von Axel Bakayoko nur noch reinschieben», sagt Barnetta schmunzelnd. «Ich bin einfach nur erleichtert, dass wir die drei Punkte geholt haben. Man hat beiden Teams angesehen, um was es geht und darum war es keine Fussball-Feinkost. Aber das ist mir heute erst einmal egal, denn jetzt können wir durchschnaufen.»

Mit dem Sieg im Letzigrund machte der FCSG einen Schritt aus dem Tabellenkeller, kann Xamax (auf dem Barrageplatz) auf Distanz halten. «Wir können besser spielen. Das war sicher kein Leckerbissen, aber manchmal schmeckt auch Hausmannskost», sagt Trainer Peter Zeidler. «Es ist noch nichts geschafft, denn ich traue Xamax einen Sieg zu. Es bleibt spannend und eng. Spielerisch haben wir sicher höhere Ansprüche, aber heute kommt ein alter Spruch zum Tragen: Nur das Resultat zählt.»



Barnetta trifft zum 1:0 für St. Gallen:



Video: SRF



Barnetta stösst GC über den Abgrund

Dank Routinier Tranquillo Barnetta, der sich auf seiner Abschieds-Tour in bester Spiellaune zeigt. Zeidler: «Er hat einmal mehr seine Wichtigkeit unter Beweis gestellt und gezeigt, was er drauf hat und wie gut er im Moment ist.» Und als GC-Schreck hat Barnetta die Hoppers fast schon über den Abgrund gestossen.

«Natürlich ist es schade, wenn ein grosser Club wie GC absteigen würde. So ein Club wie GC gehört in die höchste Liga. Aber man hat auch in St. Gallen und bei anderen Vereinen gesehen, dass es manchmal auch ganz gut sein kann durchzuschnaufen, einen Neuanfang zu machen. Egal wie und wo das sein wird, auf alle Fälle wünsche ich GC alles Gute», so Barnetta. Punktelieferanten gebe es nicht mehr im Fussball, deshalb seien auch die grossen Clubs und Traditionsvereine gefordert, Leistung abzurufen. Barnetta: «Wenn das in einer Saison nicht gelingt, hat man mit dem Abstieg zu tun.»

Fussball