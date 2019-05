Barnetta trifft zum Abschied für den FCSG

Es war alles angerichtet für Tranquillo Barnetta. Die Choreografie der Fans und das Holzbrett, das in den Händen eines Mitarbeiters am Spielfeldrand wartete, damit der Gefeierte seine Schuhe an den Nagel hängen konnte. Denn in der 92. Minute war es soweit. Axel Bakayoko wartete auf seine Einwechslung und Barnetta ging unter tosendem Applaus, es war dies sein letztes Heimspiel als Spieler des FC St. Gallen. Die definitive Derniere erfolgt am Wochenende im Letzigrund beim FC Zürich.

Der Abschied vom Heimpublikum hätte nicht besser beginnen können. Der Meister war zu Gast und Barnetta bezwang Marco Wölfli just vor dem Pausenpiff. Es war das 2:0, Nuhu traf davor nach einer herrlichen Rabona-Flanke von Kollege Quintilla. Für Barnetta hätte es noch besser werden können. Wir schreiben die 88. Minute, das Spiel ist entschieden, es steht 4:1 für das Heimteam. Doch einer stellt sich noch gegen das perfekte Ende: Marco Wölfli, kurz vor Schluss hält der YB-Goalie einen Penalty – getreten von Barnetta.

Fussball

(mro)