Bayern-Boss Hoeness motzt per Telefon im TV

Dass Uli Hoeness, der Präsident von Bayern München, kein Mann der leisen Worte ist, das ist bekannt. Diplomatie und Zurückhaltung zählen nicht zu seinen Stärken. Wenn ihm etwas nicht in den Kram passt, dann sagt er es – laut und deutlich. So auch wieder am Sonntag, als im Fussball-Talk «Doppelpass» auf Sport1 sein Club zum Thema wurde.

Der Auslöser: Der aktuelle Bayern-Sportchef Hasan Salihamidzic käme in der Expertenrunde – in den Augen und Ohren von Uli Hoeness – zu schlecht weg. Da fehle der Respekt, meinte der 67-Jährige.

Es könnte ein letzter grosser Auftritt gewesen sein, denn der Bayern-Boss tritt diesen Freitag offiziell als Präsident und von seinem Amt als Aufsichtsratsvorsitzender ab. Hoeness leitete seit fast 40 Jahren die Geschicke beim deutschen Rekordmeister, erst als Manager und zuletzt als Präsident.

