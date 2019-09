Beckham hat ein Auge auf Messi geworfen

Im März 2020 gilt es für Inter Miami ernst. Dann startet das neue Fussballteam von David Beckham erstmals in die Major League Soccer in Amerika. Der ehemalige England-Star ist nun daran, eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen.

Beckhams erster Hochkaräter soll bereits feststehen. Edinson Cavanis Vertrag bei Paris Saint-Germain läuft im nächsten Sommer aus. Deshalb will Beckham den Uruguayer im Winter zu Miami locken. Ebenso hat der ehemalige Englandstar Cavanis Landsmann Luis Suarez von Barcelona im Visier. Sein Vertrag bei den Katalanen dauert zwar bis 2021, Suarez könnte aber im nächsten Sommer von Barça losgelöst werden. Vielleicht gleist Beckham diesen Wechsel bereits auf. Er weilt aktuell in Europa wie ein Tweet von Inter Miami zeigt.

#intermiamicf .Preparing for a productive work week in Europe. Building for our team city and fans and for La familia that is InterMiami. pic.twitter.com/ztPSuQEgzQ