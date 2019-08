Bienenschwarm verzögert Spielbeginn

Bienen-Alarm in der WM-Arena von 2014 in Fortaleza: Ein Schwarm der fleissigen Insekten findet Gefallen an der Cornerfahne und belagert diese. Wegen tausender Bienen sieht sich Schiedsrichter Braulio da Silva Machado gezwungen, mit dem Anpfiff der Partie zwischen Gastgeber Fortaleza Esporte und Internacional Porto Alegre zuzuwarten. Schliesslich könnten die Spieler und Unparteiischen gestochen werden.

Der Schwarm am Stoff wird immer grösser und deshalb müssen Ordnungskräfte sowie Feuerwehrleute einschreiten. Ein Feuerwehrlöscher soll die Insekten vertreiben. Die Eckfahne wird kurzerhand eingenebelt, doch das bringt wenig. Der Luftzug trägt den Nebel in Richtung Strafraum, während die einen Bienen nervös herumschwirren und die Bekämpfer attackieren, bleiben andere hartnäckig an Ort und Stelle.

Da entscheidet sich die Feuerwehr für ein anderes Vorgehen und verpasst den Bienen mit einem Wasserschlauch eine kalte Dusche. Der künstliche Regenguss zeigt Wirkung, die Insekten verziehen sich. Mit einer Flasche wird auch noch die letzte Formation des tierischen Volkes in die Flucht getrieben. Der Schiedsrichter kann das Spiel 20 Minuten später als geplant anpfeifen. Internacional geht mit 1:0 als Sieger hervor.

Fussball

(ddu)