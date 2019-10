50 Harasse Bier für «Halt die Fresse»

Am 9. Oktober trug die deutsche Fussball-Nationalmannschaft ein Testspiel gegen Argentinien (2:2) aus. Vor dem Anpfiff in Dortmund gab es zu Ehren der beiden Opfer des Anschlags in Halle eine Schweigeminute. Ein Fan stimmte trotzdem bereits die deutsche Nationalhymne an. Darauf rief ein erboster Zuschauer im Stadion: «Halt die Fresse.»

Letzterer Typ, der für seinen Ruf viel Applaus erntete, heisst Jens Jäkel. Er wurde von deutschen Medien interviewt und auch von jemandem erkannt, der ihn für seine Aussage belohnen wollte. Gemäss den «Ruhr Nachrichten» handelt es sich um Matthias. Den ganzen Namen wollte er nicht verraten.

Viel Bier und ein Harass Sinalco

Jedenfalls startete dieser Matthias zwei Tage nach Jäkels Ruf auf Twitter eine Aktion, dass er dem «Halt die Fresse»-Rufer einen Harass Bier zukommen lassen wolle. Als «Schnapsidee zum Feierabend am Freitag», so der Initiant. Es meldeten sich weitere Personen, die bei dieser Aktion mitmachen wollten. Durch das gestiegene Interesse richtete Matthias beim Online-Bezahldienst PayPal einen Moneypool mit dem Namen «BEERSTORM für #HaltDieFresse» ein. Weiter schrieb er: «Lass uns den Bezirksligaverein, wo der Rufer spielt, mit Bier überfluten!»

Bei der Aktion, die von Freitag bis Sonntag dauerte, kamen etwas über 1000 Euro zusammen. «Das ist unfassbar», schwärmte Jäkel. Er bedankte sich bereits beim Initiator der Spendenaktion und freut sich auf ein grosses Fest mit dem VfR Sölde, wo er als Verteidiger spielt. Angesicht des medialen Interesses ist der Betrag bescheiden. Dank der Spende kamen trotzdem 50 Harasse Bier und ein Harass Sinalco zusammen.

