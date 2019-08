Bundesanwaltschaft klagt DFB-Funktionäre an

Die Bundesanwaltschaft (BA) hat Anklage gegen drei ehemalige Funktionäre des deutschen Fussballbundes Horst Rudolf Schmidt, Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach erhoben. Ausserdem wurde der ehemalige Schweizer Fifa-Fussballfunktionär Urs Linsi angeklagt.

Sie sollen das Organisationskomitee für die Fussball-WM 2006 in Deutschland arglistig über den Zweck einer Zahlung von 6,7 Millionen Euro getäuscht haben. In der Anklage wirft die Bundesanwaltschaft den Beschuldigten Horst Rudolf Schmidt, Theo Zwanziger und Urs Linsi Betrug in Mittäterschaft und dem Beschuldigten Wolfgang Niersbach Gehilfenschaft zu Betrug vor.

Wie die Bundesanwaltschaft in einer Mitteilung schreibt, wird das Verfahren gegen den ebenfalls beschuldigten Franz Beckenbauer abgetrennt. Dies weil der Gesundheitszustand des ehemaligen Bundestrainers eine Einvernahme nicht zulässt.

