Bundesliga-Club lehnte Wunderkind Haaland ab

Bei Hoffenheim stürmt momentan der ehemalige GC-Stürmer Munas Dabbur ganz vorne. Und der Israeli macht das auch gar nicht so schlecht bisher. Zumindest im DFB-Pokal. Da traf er nach seiner Einwechslung gegen die Bayern doppelt. In der Bundesliga aber ist er nach vier Einsätzen torlos. Und bei Hoffenheim dürften sie etwas neidisch in den Norden nach Dortmund schielen.

Nun gut, das tut derzeit wohl jeder Club der Bundesliga. Denn beim Team mit den Schweizern Lucien Favre, Manuel Akanji und Roman Bürki spielt derzeit eine Stürmergewalt namens Erling Braut Haaland, ein 19-jähriger Norweger, der die Rekorde jagt und bricht. In seinen ersten drei Bundesliga-Einsätzen traf er siebenmal, er musste dafür jeweils nicht einmal über 90 Minuten spielen.

Er wollte «das Netz durchbeissen»

Die Verantwortlichen bei Hoffenheim dürften sich ob dieser Quoten wohl etwas mehr ärgern als alle anderen. Denn Haaland, das könnte ihrer sein. Haaland könnte heute Blau tragen statt Schwarzgelb. Hätten sie ihm damals doch nur ein bisschen mehr Geld gegeben.

Denn Haaland war schon 2016 aufgefallen. Er war da noch Junior bei Bryne FK und bei Hoffenheim zum Probetraining. Eine Woche dauerte das und man war durchaus angetan von diesem Stürmer, «der das Netz durchbeissen wollte». So hätten das die Bosse von Hoffenheim damals gesagt, schreibt die «Sportbild».

Auch Haaland gefiel es beim Club aus Baden-Württemberg. Allerdings nicht so sehr, dass ihm die 2000 Euro, die Hoffenheim monatlich an seine Talente aus der U-17 überweist, genug waren. Haaland und sein Gefolge wollten 5000, der Wechsel platzte. Immerhin dürfen sie sich bei Hoffenheim nun auf die Schulter klopfen und sagen, auch für einen wie Haaland nicht von ihren Prinzipien abgerückt zu sein.

