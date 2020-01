CC gewinnt Starsänger für Gala und zahlt nur Spesen

Eigentlich ist es nicht mehr erstaunlich, wen Christian Constantin alles aus dem Hut zaubert. Und doch erstaunt es immer wieder. Der Präsident des FC Sion lockte schon Fussballprominenz wie Gabri, Gennaro Gattuso oder Alex Song ins Wallis. Auch grosse Namen aus der Unterhaltungsbranche folgen dem Ruf des Exzentrikers.

Im Vorjahr beehrte der französische Schauspieler Gérard Depardieu den traditionellen Galaabend. Constantin hatte den 71-Jährigen kurzerhand engagiert, nachdem dessen Berufskollege und Landsmann Alain Delon abgesagt hatte. Für die 16. Ausgabe am 14. März hat sich CC einmal mehr selbst übertroffen. Er hat keinen Geringeren als Andrea Bocelli für einen Auftritt in Martigny gewonnen.

Mit Käselaib und Racletteofen

Der 63-Jährige hat seine Beziehungen spielen lassen, um an den blinden Startenor heranzukommen. «Ich kenne seinen Manager, der für ihn in den Emiraten Konzerte organisiert. Ich fragte ihn, ob sich etwas machen liesse. Er stellte den Kontakt her, machte einen Termin ab in Italien, und ich ging hin», erzählt er in der «SonntagsZeitung». So einfach ist das, wenn man Constantin heisst.

Constantin reiste im November also via Pisa nach Forte dei Marmi, hatte einen Laib Käse sowie einen Racletteofen im Gepäck und ass zusammen mit Bocelli und dessen Familie. Er schwärmte dem Sänger von der Gala vor («7500 Besucher, tolle Stimmung»), machte ihn neugierig. «Seine Frau fand das auch eine gute Idee», sagt Constantin. Vier Wochen später sei die Vereinbarung unterzeichnet gewesen.

Bleibt die Frage, wie viel sich CC den Spass – Bocelli soll eine halbe Stunde singen – kosten lässt. Er sagt: «Ich übernehme seine Spesen, sonst ist das Ganze gratis!» Constantin weiss, dass das alles ziemlich aussergewöhnlich klingt. Aber: «Vieles ist eine Frage der menschlichen Beziehung und Sympathien. All das kann das Internet nie ersetzen.»

Wie gesagt: Manches kann ziemlich einfach sein, wenn man Christian Constantin heisst.

