CC muss Sauerkraut-Gala verschieben

Am 14. März sollte die rauschende Gala des FC Sion in Martigny steigen, mit 7500 Besuchern, tonnenweise Sauerkraut – und Stargast Andrea Bocelli. Nun darf auch dieser Anlass wegen des Coronavirus nicht stattfinden.

Aber Sion-Präsident Christian Constantin hat bereits ein neues Datum festgelegt: Am 13. Juni soll die Gala steigen, es ist der Tag nach der geplanten Eröffnung der EM-Endrunde 2020. Tenor Bocelli ist dann zwar unabkömmlich, aber auftreten soll er in diesem Jahr trotzdem noch – am 4. September, wenn es nach Constantin geht: «Vielleicht wird Bocelli ein Konzert im Stade de Tourbillon geben.»

Letztes Jahr kam Gérard Depardieu

Constantin lädt immer wieder Berühmtheiten ein. So beehrte im Vorjahr der französische Schauspieler Gérard Depardieu den traditionellen Galaabend. Constantin hatte den 71-Jährigen kurzerhand engagiert, nachdem dessen Berufskollege und Landsmann Alain Delon abgesagt hatte.

Der Sion-Präsident weiss also stets, wie schnell zu reagieren ist. Und im Gegensatz zum Entscheid der Fussball-Liga, den Ligabetrieb auszusetzen, hat er es bei der Gala in Martigny selbst in der Hand, zu entscheiden, was er wann nachholt.

Fussball

(pmb/nih)