Ronaldo macht seinen Garten zur Talentschmiede

Wer einmal gross herauskommen will, muss klein anfangen. Das weiss Cristiano Ronaldo (34). Aus ihm ist ein Superstar geworden. Für eine Ablösesumme von 117 Millionen Euro hatte der Portugiese im Sommer 2018 von Real Madrid zu Juventus Turin gewechselt. Beim italienischen Serienmeister, der am 20. April seinen 8. Meistertitel in Folge feierte, verdient der Stürmer rund 30 Millionen Euro pro Jahr (ohne Bonuszahlungen). Daneben bringen ihm Produkte seiner CR7-Marke zusätzliches Geld ein.

Ronaldo hat vier Kinder. Der älteste Sohn Cristiano Ronaldo Jr. (8) eifert bereits fleissig dem Vater nach. In 35 Spielen für das U-9- und U-10-Team von Juve brachte er es auf 56 Tore und 26 Assists. Mit dieser beachtlichen Ausbeute zählt er zu den besten Junioren in ganz Italien.

Mateo (bald 2) und seine Zwillingsschwester Eva werden von ihrem Papi nun langsam an den Fussball herangeführt. CR7 bringt seinem Kleinen im Garten das Toreschiessen bei. Und kaum hat der Knirps getroffen, folgt der gemeinsame Jubel, wobei Mateo für die typische CR7-Pose noch zu jung scheint. Dafür rollt sich der Vater mit dem erfolgreichen Schützen im Rasen und Alana Martina (1) gesellt sich hinzu. Sie ist die Kleinste im Bunde und Ronaldos gemeinsame Tochter mit seiner Verlobten Georgina Rodríguez (25). Der fünffache Weltfussballer des Jahres teilt diesen Familienmoment mit seinen Fans auf Instagram. Und alle können sehen: Da wächst definitiv Fussballnachwuchs heran.

