Canepa sorgt sich um seinen FCZ

In der Schweiz ruht der Ball. Wie lange das noch so ist, ist unklar. In einem Interview mit der Tamedia-Redaktion äussert sich nun der Präsident des FC Zürich, Ancillo Canepa, zur Situation (kostenpflichtig). Und er zeigt sich besorgt.

«Die Sorgen haben massiv zugenommen», sagt Canepa. «Wieder sind zwei Wochen vergangen, in denen nichts passiert ist. Am Donnerstag wurde wieder nichts beschlossen, an dem wir uns hätten orientieren können.»

Canepa kritisiert Bundesbern

Weiter kritisiert der 66-Jährige, der Mitte März für sämtliche FCZ-Angestellten Kurzarbeit beantragt hat, dass man in Bundesbern offenbar zuzuwarten bereit sei, bis die meisten Clubs tatsächlich in unmittelbare Zahlungsunfähigkeit gerieten.

Und auch Geisterspiele bereiten dem FCZ-Präsidenten Kopfschmerzen. Der Einnahmeausfall sei die eine Seite, die andere seien die hohen Kosten, die auch bei Geisterspielen anfallen würden, sagt er. «Pro Spiel geht es um einen mittleren sechsstelligen Betrag.» Canepa schlägt Alarm und meint: «Aus heutiger Sicht sind Geisterspiele bis Ende Jahr ein Worst-Case-Szenario, das wir und viele andere Clubs nicht überleben würden.»

Im Juni wieder Fussball?

Er hofft, dass die Meisterschaft Anfang Juni wieder mit Geisterspielen starten kann. In der neuen Saison hofft er auf Zuschauer. «Aus heutiger Sicht würden wir Mitte August/Anfang September die neue Saison starten», sagt Canepa.

