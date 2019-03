Champions League bringt YB 29 Millionen

Alle Clubs, die in der kommenden Saison an einem europäischen Wettbewerb, also an der Champions League oder Europa League, teilnehmen möchten, müssen neuerdings bis zum 1. Mai eine Bilanz veröffentlicht haben. Das tut der Schweizer Meister YB am Freitag. Und die Zahlen sind, so schreiben es die Berner, «höchst erfreulich».

Alleine die Teilnahme an der Champions League mit den dortigen Resultaten brachten den Young Boys über 29 Millionen Franken ein. Total entstehen damit Einnahmen von mehr als 80 Millionen Franken und ein Plus von 17 Millionen. «Unglaubliche Zahlen», sagt Hanspeter Kienberger in einem auf der Homepage der Berner veröffentlichten Interview.

«2018 war ein besonderes Jahr»

Der Präsident des YB-Verwaltungsrats sagt auch, dass YB grundsätzlich daran festhalte, Zahlen aus der Bilanz nicht zu veröffentlichen. «Alle Clubs, die nächste Saison an einem europäischen Wettbewerb teilnehmen wollen, müssen ein Mindestmass an Finanzinformationen offen legen.» Dem sei jetzt Folge geleistet worden.

«Das Jahr 2018 war ein besonderes Jahr, wohl das beste in unserer Geschichte», fährt Kienberger fort. Man müsse sich aber bewusst sein, dass das ein ausserordentliches und einmaliges Jahr war. In Zukunft werde es für Schweizer Clubs immer schwieriger, sich für die Champions League zu qualifizieren. Dies hat mit dem neuen Modus der Uefa zu tun.

