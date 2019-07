Coach Häberli fehlt beim FCL noch die Genauigkeit

Das Ausrufezeichen wurde ja nur knapp verpasst. Erst im Penaltyschiessen musste sich der FC Luzern am Dienstag vom Premier-League-Club Crystal Palace bezwingen lassen. Ein Auftritt, den FCL-Trainer Thomas Häberli mit dem nüchternen Prädikat «ordentlich» bewertete, und der für die Zentralschweizer vor allem offenbarte, dass sie mit einer gewissen Grundstabilität in die neue Saison steigen, welche für sie übernächsten Samstag mit dem Spiel in St. Gallen beginnt. Am Freitag beschliessen sie ihre Vorbereitung mit dem Spiel gegen Frankfurt.

«Noch haben wir nicht die Genauigkeit, die ich mir wünsche», sagte Häberli nach dem Spiel weiter. Die meisten Fussballer aber kennen sich gut im Luzerner Team, grosse Änderungen blieben in der Sommerpause aus. Bedeutsame Abgänge sind jene von Vargas (Augsburg), Lustenberger (Rücktritt) und Juric (ungewiss).

Neuer FCL-Captain

Schürpf ist jetzt Captain, der Kern des Teams bleibt bestehen und wird ergänzt durch den deutschen Torwart Marius Müller, der bei RB Leipzig die Nummer 3 war und in Luzern Routinier David Zibung verdrängt. Auch neu ist Stürmer Margiotta, der von Lausanne kam. Und gut in Form scheint der Brasilianer Lucas Alves, der seit seinem Wechsel zu Luzern 2017 insgesamt unfassbare 300 Tage verletzt war.

In der 2. Qualifikationsrunde zur Europa League bekommen es die Luzerner entweder mit dem färöischen Verein Klaksvik oder den Litauern von FK Riteriai zu tun. «Beide sind schwer einzuschätzen», sagt Häberli, «beide lassen wir beobachten.» In den letzten Jahren scheiterte der FCL zuverlässig stets am ersten europäischen Gegner.

Das Programm des 55. Uhrencup im Überblick:

Dienstag, 9. Juli:

FC Luzern – Crystal Palace 5:6 n.P.

Mittwoch, 10. Juli:

YB – Eintracht Frankfurt 5:1

Freitag, 12. Juli:

FC Luzern – Eintracht Frankfurt (20 Uhr, Tissot-Arena Biel)

Samstag, 13. Juli:

YB – Crystal Palace (15 Uhr, Neufeldstadion Bern)

Fussball

(mrm)