Cristiano Ronaldo möchte Schauspieler werden

Er gilt als trainingsbesessen, als Arbeitstier. Doch was will Christiano Ronaldo arbeiten, wenn er einmal die Fussballschuhe an den Nagel hängt? Der fünffache Weltfussballer beantwortete diese Frage an der Dubai Sports Conference. Der Portugiese sagte: «Ich würde sehr gerne in einem Hollywoodfilm mitspielen.»

Für dieses Ziel werde er hart trainieren müssen, sagte der 34-Jährige: «Man muss gut englisch sprechen, um eine Top-Performance abliefern zu können.» Da hat er es also wieder, dieses Ziel vor Augen.

Doch zuerst möchte Cristiano Ronaldo noch ein paar Jährchen weiter das tun, was er sein Leben lang getan hat: Fussball spielen. «Vor ein paar Jahren war 30 oder 32 das ideale Alter, um aufzuhören. Jetzt sieht man Fussballer, die mit 40 noch spielen. Das möchte ich auch», so der Torjäger. Der Juventus-Stürmer sagte auch zu seiner bisher eher durchzogenen Spielzeit 2019/20: «Ich hatte noch nie im Leben eine schlechte Saison, das wird auch so bleiben.»

