Das Berner Wankdorf kommt zurück

Soeben hat YB an einer Medienkonferenz bekannt gegeben, dass das Stade de Suisse ab Sommer 2020 wieder offiziell Wankdorf heisst. Die Namensänderung kommt dank einem Deal mit dem neuen Stadionpartner CSL Behring zustande. Das internationale Biotechnologie-Unternehmen mit Standorten in Bern und Lengnau hat mit den Young Boys einen Vertrag über fünf Jahre abgeschlossen, mit Option auf weitere fünf. Es tritt sein Recht auf eine Namensgebung der Arena ab und ermöglicht so die Stadionumbennenung.

«Heute ist ein sehr freudiger Tag für den Club», sagt YB-Verwaltungsratspräsident Hanspeter Kienberger.

