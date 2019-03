Das Profil ist klar, Namen sind noch Spekulation

Am Montag zieht die GC-Führung die Notbremse. Die desaströse Bilanz von Thorsten Fink macht dessen Freistellung nötig. Seit seinem Amtsantritt am 23. April 2018 weist der Deutsche in 28 Ligaspielen nur 6 Siege aber 18 Niederlagen aus. Dazu kommt das peinliche Aus im Cup gegen das drittklassige Stade Nyonnais.

Obwohl keine Entwicklung der Mannschaft zu sehen ist und der Rekordmeister am letzten Tabellenplatz angelangt war, versucht die Clubführung bis zuletzt am Trainer festzuhalten. Am Tag der Freistellung liegt GC zwar nur einen Punkt hinter Xamax und somit dem Barrageplatz, aber auf den ersten Nichtabstiegsplatz (Lugano) beträgt der Rückstand schon 8 Zähler. Während die Tessiner in den bisherigen 5 Rückrunden-Partien immerhin 7 Punkte holten, schaute bei den Hoppers nur ein mageres Pünktchen heraus. 13 Runden vor Schluss wird Fink unhaltbar.

Ein Kommen und Gehen auf dem Campus

Neben Fink trennte sich GC auch von Sportchef Mathias Walther. Sein Schicksal war untrennbar mit dem des Trainers verbunden. Schon 2003 bei der Entlassung von Marcel Koller war Walther als Sportchef mitverantwortlich gemacht und entlassen worden. 2019 muss sich der 46-jährige Baselbieter zudem auch seine Transferpolitik vorwerfen lassen. Allein im Winter holte Walther 10 Spieler. Der letzte war Caiuby von Augsburg, der in Deutschland öfter wegen Disziplinlosigkeiten aufgefallen war, als mit sportlichen Leistungen.

Walthers Handeln passte ins Bild. In der fünfjährigen Ära der Präsidentschaft von Anliker sind rund 170 Spieler gekommen und gegangen. Er verbrauchte 4 Sportchefs (Dragan Rapic, Axel Thoma, Manuel Huber, Mathias Walther) und 5 Trainer (Michael Skibbe, Pierluigi Tami, Carlos Bernegger, Murat Yakin und Thorsten Fink). Anliker und CEO Manuel Huber (ist er immer noch da, weil man nicht die ganze Führung auf einmal wechseln kann?) haben in dieser Zeit kein gutes Händchen bewiesen. Und trotzdem sind Anliker und Huber wieder für das neue Personal verantwortlich: Sie suchen eine abstiegserprobte Nummer 6.

Einer, der kann und Feuer bringt

Das Anforderungsprofil ist klar: Der Trainer soll die Liga kennen, im Abstiegskampf erprobt sein und Feuer in die leblose Mannschaft bringen. Da wäre zum Beispiel Uli Forte zu haben. Auf den Zürcher passen die Anforderungen wunderbar. Der 44-Jährige holte zudem als letzter GC-Trainer einen Titel. Wegen fehlender Wertschätzung verliess er die Hoppers nach dem Cupsieg 2013 und unterschrieb bei YB. Viele haben ihm das nicht verziehen. In Zeiten der grössten Krise seit 1949 darf die GC-Führung derzeit aber keinen falschen Stolz zeigen und die Vergangenheit keine Rolle spielen. Forte hat bei St. Gallen und auch beim FCZ gezeigt, dass er Abstiegskampf kann.

Erfahrung im Kampf gegen den Abstieg hat auch Jeff Saibene. Für ihn spricht auch der gute Draht, den der geradlinige Luxemburger zu seinen Spielern pflegt. Der 50-jährige wurde im Dezember nach eineinhalb Jahren bei Arminia Bielefeld entlassen. Er war im März 2017 von Thun in die 2. Bundesliga gewechselt und hat den Club vor dem Abstieg gerettet. In der letzten Saison schloss die Arminia auf dem 4. Platz ab.

Aber eine Frage bleibt: Wer tut sich GC im Moment überhaupt an?

Die Turbulenzen der letzten Monate inklusive Entlassungen, Bestechungs-Skandal und Karibik-Ferien des CEO während Krisenzeiten haben dem Ansehen des Rekordmeisters arg geschadet. Perspektiven bietet GC kaum und ist in dieser Verfassung für Trainer und Spieler gleichermassen wenig attraktiv wie auch für Investoren und Sponsoren. Im Fall eines sportlichen Abstiegs umso mehr.

