Das ist der grösste Fussballclub der Schweiz

Sie sind ja aktuell ziemlich gebeutelt, die (nicht mehr so zahlreichen) GC-Fans. Der Schweizer Rekordmeister steckt mitten im Abstiegskampf. Mal wieder hinkt er den eigenen Ansprüchen weit hinterher. Zur Erinnerung: Die Grasshoppers wollten Anfang Saison noch um die Europa-League-Teilnahme mitspielen. Eigentlich hat man sich an dieses Bild gewöhnt. Was mittlerweile fast vergessen geht: Die Zürcher waren wirklich mal eine ganz grosse Nummer im Schweizer Fussball. Über lange Zeit – und noch in diesem Jahrtausend.

Umfrage Welches ist für dich der grösste Fussballclub der Schweiz? Basel

GC

YB

Sion

Zürich

Servette

St. Gallen

Luzern

Xamax

Lausanne

Thun

Lugano

Chiasso

Aarau

YF Juventus

Locarno

Winterthur

La Chaux-de-Fonds

Ein anderer

Bildstrecken Trainerwechsel in der Super League Die elf Kriterien:

- Marktwert des Kaders

- Zuschauerzahlen

- Budgets

- Teuerste Transfers

- Fussballer des Jahres

- Welt- und Europameister im Team

- Follower auf Social Media

- Nationale Titel

- Europacup-Spiele

- Trikotverkäufe

- Mythos

Nach Vorbild von «France Football», das vor einem Monat den grössten Club der Welt gekürt hat, wollten wir wissen, wie es in der Schweiz aussieht. Schliesslich hat es weder GC, Basel, noch der aktuelle Dominator YB in die Top 30 geschafft. Dabei sind wir so nah wie möglich an den Kriterien unserer französischen Kollegen geblieben.

These are the ten factors.At least a couple seem to really favour PSG. ? pic.twitter.com/S46UGcTbTV– Sport Witness (@Sport_Witness) February 11, 2019

Nun zu den Good News für GC-Anhänger. Immerhin in unserer Auswertung liegt der Zürcher Traditionsclub vor Schweizer Meister YB – wenn auch denkbar knapp. Der grösste Schweizer Fussballclub heisst aber: FC Basel.

Ebenfalls auf die Rangliste geschafft haben es YF (heute YF Juventus), Winterthur, La Chaux-de-Fonds und, dank eines seltsamen Transfers, auch der FC Locarno. Hintergründe zum Locarno-Spielerkauf, wer in welcher Kategorie am besten abgeschnitten hat und wieso der FCB weiterhin von Mohamed Salah profitiert, erfährst du hier (Abo+).

Wir interessieren uns für deine Meinung: Welches ist für dich der grösste Club der Schweiz? Stimm ab!

