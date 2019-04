Das ist der schönste Fussballplatz der Schweiz

Es war lange ein spannender Zweikampf an der Spitze des Votings: Der idyllische Fussballplatz des FC Beinwil direkt am Hallwilersee gegen den von zwei Regenbogen überspannten Plazza San Gian in Celerina im Engadin. Am Ende feierte Beinwil mit rund 6000 Votes dann aber doch einen klaren Sieg vor den Bündnern.

Martin Hintermann, Präsident des FC Beinwil am See, freut sich: «Das ist eine Supersache für alle hier im Verein und im Dorf.» Derzeit wird das Terrain übrigens um einige Meter verbreitert, weil es den Anforderungen des Verbandes nicht mehr genügt. Voraussichtlich Mitte Juni steigt dann die grosse Neueinweihungs-Party. Hintermann: «Dann ist der Platz noch schöner als zuvor!»

Fussball

(mg)