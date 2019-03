Das muss gegen die Dänen besser werden

Der 2:0-Sieg in Tiflis war der gewünschte positive Auftakt in die EM-Quali. Mit Dänemark trifft die Nati am Dienstag in Basel aber auf einen anderen Gegner als noch am letzten Samstag in Tiflis. Georgien, im Fifa-Ranking auf Rang 91, ist 83 Plätze schlechter platziert als die Schweizer. Dänemark hingegen ist auf Augenhöhe, stellt wie die Schweiz (8.) ein Top-Ten-Team in der Fifa-Rangliste – die Dänen sind 10.

Ausserdem sind die Dänen bestrebt, ihre Bilanz weiterzuführen: Sie sind seit nunmehr 17 Pflichtspielen ungeschlagen. Im WM-Achtelfinal schieden sie im Penaltyschiessen aus. Darum ist klar: Ein Auftritt wie in der ersten Halbzeit in Tiflis würde der Nati diesmal wohl nicht zu einem Sieg reichen. Folgendes muss gegen die Dänen besser werden.

Die Einstellung

Zum wiederholten Mal startete die Schweiz in Georgien schlecht. Das war an der WM gegen Serbien und Costa Rica so. Und in der Nations League lag man gegen Belgien (5:2) gar 0:2 zurück. In neun Pflichtspielen in den letzten zwölf Monaten erzielte die Nati 15 von 21 Toren erst nach der Pause. «Unsere Stärke ist, dass wir reagieren können. Natürlich wollen wir 90 Minuten gut spielen. Vom Anfang bis zum Ende», sagt Granit Xhaka, «aber wenn wir am Ende gewinnen, sind wir mit allem einverstanden.» Trotzdem: Die Schweiz kann sich nicht immer auf diese neue Qualität verlassen.

Das Tempo

Dem Schweizer Spiel fehlte es in Tiflis in der ersten Halbzeit an Bewegung, Tempo und Dynamik. Nach einem Systemwechsel auf drei Verteidiger und zwei Aussenläufer, die höher standen, brachte man mehr Tiefe ins Spiel. «Die Dänen haben kein Problem damit, 90 Minuten lang zu verteidigen, um zum Wunschresultat zu kommen», sagt Nils Nielsen, Trainer der Frauen-Nati und einst Juniorentrainer im dänischen Verband. Gefordert ist dafür das Schweizer Herz im Mittelfeld: Von Zakaria, Freuler und Taktgeber Xhaka hängt viel vom vertikalen, schnellen und mutigen Spiel der Mannschaft ab. Sie geben die Impulse und reissen das Team mit. «Wir müssen bereit sein, werden viel in Bewegung sein müssen, um diese sehr gut organisierten Dänen zu knacken», sagt Nati-Trainer Vladimir Petkovic.

Die Offensive

In Georgien blieb Mario Gavranovic blass. Der Stürmer kam nicht ins Spiel und wurde nach einer Stunde durch Albian Ajeti ersetzt. Der FCB-Stürmer brennt auf einen Einsatz in seinem Wohnzimmer. Ajeti passt zudem perfekt ins Offensivschema von Petkovic. In der Nati kommen viele Bälle von den Flügeln (Lichtsteiner, Rodriguez, Zuber) in den Strafraum. Das kommt dem Basler mit dem Torriecher zugute.

Die Systemfrage

Die Systemänderung von einer Viererkette zur Dreierabwehr ist bei den Spielern kein Thema. Manuel Akanji, Granit Xhaka und Steven Zuber sprechen nur von Details, die sich für den einzelnen Spieler ändern würden. «Ich kann in jedem System spielen. Keine Angst», sagt Steven Zuber, Torschütze in Tiflis. «Plötzlich heisst es: Wieso macht ihr das Spiel nicht früher klar? Jetzt ist es so, wenn man wie wir eine bisschen grössere Nation sind, fussballerisch stark, dann stellen sich die Gegner nun mal hinten rein und es ist ein Geduldsspiel. Wir werden noch mehrere derartige Spiele haben.» Glaubt man Frauen-Nati-Trainer Nils Nielsen, dann schon am Dienstag.

