Neymar-Kumpel vermalt seine 1500-Franken-Stiefel

Memphis Depay ist bekannt für seine ausgeprägte Vorliebe für Mode. Der niederländische Fussballer fällt öfters mit extravaganten Outfits auf und zierte auch schon das «Vogue»-Cover in den Niederlanden.

Natürlich hat sich der Lyon-Flügel also auch für die Geburtstagsparty von Neymar vom letzten Wochenende ordentlich herausgeputzt. Depay erschien zur Feier in Paris ganz in Weiss.

Stiefel «verschönert»

Wobei: Kleine Farbtupfer hatte sein Outfit. Auf seinen weissen Stiefeln waren die zahlreichen kleinen Louis-Vuitton-Logos farbig ausgemalt.

Diese bunten Logos gehören aber nicht etwa zum Original-Design. Nein, der 25-Jährige hat die Stiefel eigenhändig mit Filzstift bemalt und «verschönert». Kann man machen. Das Designer-Produkt kostet zwar 1200 Pfund, rund 1500 Franken. Aber bei einem Jahreslohn von mehreren Millionen Franken scheint das für Depay nicht wichtig zu sein.

Der Niederländer wechselte 2017 von Manchester United, wo er erfolglos geblieben war, zu Olympique Lyon. Beim Club in der Ligue 1 reifte er zur Teamstütze und zum Captain. Derzeit fällt er jedoch mit einem Kreuzbandriss aus – und hat anscheinend mehr Zeit für Mode und Kunst.

