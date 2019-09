Der «Mann aus Sursee» ist erstmals Vater

Töchterchen Inaya ist wohl auf. Dies vermeldeten der Nati-Stürmer und seine Frau am Montagabend in den sozialen Medien. Für das Paar ist es das erste Kind. Zum Bild schrieb Haris Seferovics Frau Amina: « Wo man am meisten fühlt, weiss man am wenigsten zu sagen!» Und auch der Nati-Star von Benfica Lissabon war eher wortkarg: «Inaya 08.09.2019».

Seferovic war letzte Woche mit der Nati nach Irland geflogen und hatte am Donnerstag gegen die Iren beim 1:1 durchgespielt. Doch danach machte er nicht etwa die Reise in die Heimat für das Heimspiel gegen Gibraltar mit, sondern reiste nach Lissabon zu seiner Frau Amina, die jederzeit das gemeinsame Kind hätte auf die Welt bringen können. Und siehe da, am Sonntag, als die Nati 4:0 gegen Gibraltar gewann, kam auch Seferovics Tochter zur Welt.

Seferovic ist seit rund dreieinhalb Jahren mit Amina liiert und seit April dieses Jahres mit ihr verheiratet. Für das Ehepaar Seferovic ist es das erste gemeinsame Kind. Der Stürmer spielt seit Sommer 2017 für Benfica Lissabon und wurde in der vergangenen Saison Meister und mit 23 Treffern Torschützenkönig in der portugiesischen Liga NOS.

Fussball

(tzi/hua)