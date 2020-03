Der FCB legt vor – jetzt bist du gefragt!

Der FC Basel ist auf Instagram gerade besonders kreativ unterwegs und verleiht seinen Spielern mal eben neue Namen. Coronavirus halt, es wird sonst langweilig auf den Social-Media-Kanälen der Teams. Also wird Eray Cömert zu Eray Cömerniduse, Jonas Omlin zu Jonas Homelin und Raoul Petretta zu Raoul Bettretta.

Umfrage Welcher Name ist der beste? Eray Cömerniduse

Raoul Bettretta

Emil Bergstream

Djordje Nickerchenlic

Fabian "Ich hab" Frei

Jonas Homelin

Die sind alle schlecht. Darum habe ich bessere Vorschläge ins Kommentarfeld geschrieben.

Wir wollen mehr davon! Weil wir a) nicht besonders kreativ sind, b) keine Zeit haben und c) es sowieso nicht besser können, seid ihr gefragt. Schickt uns die besten Übernamen von Fussballern. Oder anderen Sportlern. Oder von irgendwem. Wir sammeln sie, küren einen Gewinner und überschütten diesen mit Ruhm und Ehre. Also los, auf in die Kommentarspalte!

Fussball

(mro)