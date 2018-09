Der Torschütze kam direkt vom Wandern

Das Spiel scheint längst gelaufen. Der FC Zürich führt 3:0, und die 81. Minute ist schon angebrochen. Doch dann kommt Raphael Kehrli. Und sorgt für eine wunderbare Geschichte: Am Freitag feierte er seinen 41. Geburtstag. Tags darauf erzielt er einen Treffer beim 2:4 seines FC Breitenrain gegen den amtierenden Cupsieger.

«Das fegt natürlich mit 41», sagt Raphael Kehrli lachend. Trotz der Niederlage ist er nach dem Cup-Sechzehntelfinal der Held im «Spitz», wie das Stadion Spitalacker von den Bernern genannt wird. Dutzende Kinder umringen den Torschützen, betteln um Autogramme. Auch Selfies sind gefragt.

Müde Beine

Dabei ist sein Typ zu Beginn der Partie noch gar nicht gefragt. Denn Trainer Martin Lengen gibt seinem Senior etwas Schonung auf der Bank. In der 77. Minute wird dieser dann doch noch eingewechselt. «Ich muss mich eine Viertelstunde vor Schluss nicht mehr gross bewegen», so Kehrli mit dem Schalk in Gesicht, «zweimal reinrutschen – das hat schon gepasst.» Und wie es passt: Mit Kehrli kommt neuer Schwungs ins Spiel des Unterklassigen. Seine erste Chance verwertet er gleich zum 1:3.

«Ich war die ganze Woche am Wandern und bin erst am Freitag nach Hause gekommen, hatte ich noch müde Beine – das ist halt die andere Vorbereitung mit 41 bei einem Amateurverein», sagt er und grinst. «Ich habe das Gefühl, dass wir vieles richtig gemacht haben. Aber sie haben die Tore geschossen», so Kehrli.

Vielleicht wäre am Schluss mehr drin gelegen, aber «die Enttäuschung hält sich in Grenzen», sagt der Torschütze. «Es ist mehr die Freude, die überwiegt. Wir haben gesehen, dass wir auf den FCZ Druck ausüben und sie wirklich in Bedrängnis bringen konnten.» Kehrli freut sich auch über das Wiedersehen mit FCZ-Trainer Ludovic Magnin – übrigens zwei Jahre jünger als Kehrli. «Wir haben fast sechs Jahre in den Junioren-Auswahlen zusammengespielt. Ich kenne ihn gut.»

Der Torschütze ist älter als der FCZ-Trainer

Raphael Kehrli war eines der grössten Talente bei YB in den 90er-Jahren. 1999 verkauften ihn die Berner für 500'000 Franken nach Basel. YB brauchte damals das Geld, um zu überleben. Viele trauten ihm den Durchbruch bei Rotblau zu. Kehrli aber war irgendwie nicht für die grosse Bühne zu haben. Er zog weiter nach Luzern, zu Yverdon und seit 2008 ist er beim FC Breitenrain und arbeitet vollzeit als Lehrer.

Was sagt Magnin dazu, dass ein Spieler, der älter ist als er selber, dem FCZ noch einmal einheizt? «Ich habe sogar mit ihm zusammengespielt», sagt der FCZ-Trainer lachend, «das ist unglaublich! Aber wenn einer ein Tor macht, dann er. Raphael war schon damals ein sehr guter Spieler.»

Magnin attestiert Breitenrain viel Mut, aber seine Mannschaft sei souverän ins Spiel gegangen und habe zur Halbzeit auch verdient 3:0 geführt. Nach der Pause verlegte sich der Super-League-Club aufs Verwalten. Wohl auch, um Kräfte für die Europa League zu schonen. Am Donnerstag triff der FCZ im ersten Gruppenspiel auswärts auf den AEK Larnaca. Magnin sagt: «Wir haben nur fünf Minuten gezittert. Mehr nicht.»

