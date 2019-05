Servette-Fans sorgen bei Aufstieg fast für Eklat

Servette Genf, mit 17 Meistertiteln immer noch dritterfolgreichster Verein der Schweiz, steht nach dem 3:1 gegen Lausanne vor 20'000 Zuschauern drei Runden vor Schluss als Aufsteiger in die Super League fest. Dabei gab es kurz vor Spielende Verwirrung. Die Fans interpretierten einen Pfiff des Schiedsrichter falsch und rannten euphorisiert aufs Feld – drei Minuten zu früh. Die Partie wurde unterbrochen. Als alle Anhänger den Rasen verlassen hatten konnte zu Ende gespielt werden.

Servette fans have jumped the gun. Still two minutes left! 🙈#SFCLS pic.twitter.com/wAkHywL48f — 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹𝗦𝘄𝗶𝘀𝘀🇨🇭 (@FootballSwissEN) May 10, 2019

Ansonsten hat der Club wieder eine positive Ausstrahlung, er wirkt wie neugeboren nach Jahren, in denen Hochstapler und Blender wie Marc Roger, Majid Pishyr oder Hugh Quennec mit Misswirtschaft die Glaubwürdigkeit zerstörten, bis Servette im nationalen Geschäft kein Faktor mehr war. Heimspiele im Stade de Genève mit seinen 30000 Plätzen verkamen meist zu einer trostlosen Angelegenheit. Aber Präsident Didier Fischer, ein lokaler Unternehmer, schreckte all das nicht ab, bei Servette einzusteigen, im Gegenteil. Er erkannte «ein schönes Projekt», ihn zog die Vorstellung an, diesem maroden Laden nicht bloss einen frischen Anstrich zu geben, sondern frisches Leben. Dieses Talent hatte er entwickelt: in Schieflage geratene Firmen wieder aufzurichten.

Die präsidiale Forderung

Für Fischer ist die Ankunft auf höchster Ebene auch deshalb von grösster Bedeutung, weil so den Junioren endlich Perspektiven im eigenen Haus geboten werden. In der Vergangenheit verlor Servette immer wieder Talente für bescheidenes Geld an andere Clubs. 2,5 Millionen lassen sich die Genfer die Nachwuchsabteilung kosten, und Fischer erwartet, dass der Club stärker davon profitiert.

Den Trainern der Nachwuchsteams machte er klar: «Es ist mir völlig egal, ob ihr Schweizer Meister werdet. Entscheidender ist es, dass viele eigene Junioren den Sprung zu unseren Profis schaffen. Und die Besten sollen danach von Servette direkt ins Ausland transferiert werden.» Sagts und fügt an: «Unser Kurs stimmt.»

Telegramm

Servette - Lausanne 3:1 (1:1). - 20'055 Zuschauer. - SR San. - Tore: 4. Stevanovic 1:0. 15. Frick (Eigentor) 1:1. 74. Alphonse 1:0. 77. Imeri 3:1.

Rangliste: 1. Servette 33/70 (76:32). 2. Lausanne-Sport 33/56 (56:35). 3. Aarau 32/54 (58:44). 4. Winterthur 32/47 (48:47). 5. Wil 32/38 (29:41). 6. Vaduz 32/38 (43:58). 7. Rapperswil-Jona 32/35 (42:47). 8. Kriens 32/35 (43:49). 9. Schaffhausen 32/35 (38:57). 10. Chiasso 32/30 (39:62).

Fussball

(pmb)