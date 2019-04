Der Umbruch bei den Young Boys hat begonnen

Erfolg weckt Begehrlichkeiten. Auch bei YB konnte man nach dem ersten Titelgewinn nach 32 Jahren vermuten, dass einige Leistungsträger die Chance beim Schopf packen und gehen würden. Der grosse Umbruch blieb vor der Saison wider erwarten aus. Im Sommer verliess Kassim Nuhu die Berner und spielt seither bei Hoffenheim. Im Winter zog es Sékou Sanogo in die Wüste (Al Ittihad) und Leo Bertone (Cincinnati) in die Staaten. Das YB-Kader wird nach dem zweiten Titel in Folge in der kommenden Saison wohl diverse Veränderungen erfahren.

Defensive

Lange hielt sich Steve von Bergen bezüglich seiner Zukunft bedeckt. Am letzten Donnerstag lüftete der YB-Captain das Geheimnis. Der 35-jährige Verteidiger hängt Ende Saison die Fussballschuhe an den Nagel, beendet nach sechs Jahren bei YB mit dem zweiten Meistertitel seine Karriere. «Die 19 Jahre als Profi haben Spuren hinterlassen. Aber ich gehe, wenn es am schönsten ist. Die Erfolge mit YB bedeuten mir enorm viel und sind ein toller Abschluss meiner Karriere», sagt der Neuenburger zu seinem Entschluss. Seinen Nachfolger hat der alte und neue Meister schon in Fabian Lustenberger gefunden, der im Sommer von Hertha Berlin zu YB stösst.

Zudem läuft der Vertrag von Loris Benito aus. Der Linksverteidiger wurde schon im Winter mit Bordeaux und Inter Mailand in Verbindung gebracht. Und im Sommer? Fakt ist, dass der 27-jährige Aargauer nach Benfica Lissabon noch einmal einen Anlauf im Ausland wagen will und ablösefrei zu haben ist. Sein Nachfolger ist Ulisses Garcia – und längst in Bern.

Auch Rechtsverteidiger Kevin Mbabu wird wohl gehen. Zumindest wäre alles andere überraschend. Seit Wochen wird der Publikumsliebling und Schweizer Internationale in Wolfsburg gehandelt. Aber auch Eintracht Frankfurt und wohl halb Europa sind interessiert. Die Wunschdestination des Genfers bleibt die Premier League. Der Preiszettel, den ihm YB umhängt: schätzungsweise um die 10 Millionen Franken. Seine Nachfolger spielen schon bei YB: Jordan Lotomba oder Thorsten Schick. Auf eine Chance lauert auch der 21-jährige Leo Seydoux.

Mittelfeld

Wolfsburg und der HSV in Deutschland und die Fiorentina in Italien legten im Winter mehr oder weniger gute Angebote für Christian Fassnacht auf den Tisch. Der Nationalspieler lehnte damals noch ab. Das wird sich sich im Sommer wohl ändern, wenn interessante Anfragen kommen. Sein Ersatz soll aber schon sicher sein: Marvin Spielmann von Thun. Im Gespräch ist zudem auch Ruben Vargas vom FC Luzern.

Schwer zu halten wird auch Djibril Sow sein. Der hervorragende Techniker und Ausnahmekönner ist im Visier vieler europäischer Top-Clubs. Bei ihm bleiben nur die Fragen: Wer wird das Rennen machen? Und wo liegt bei Sportchef Christoph Spycher die finanzielle Schmerzgrenze? Interesse im Ausland hat auch Sandro Lauper geweckt. Das Eigengewächs hat, obwohl erst ein Jahr im Starensemble von Trainer Seoane, schon viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ein Wechsel käme für den polyvalenten Berner aber wohl noch zu früh. Mit Gianluca Gaudino hat YB bereits einen Mann fürs Zentrum geholt. Er soll bei YB aufgebaut werden und seiner Karriere einen neuen Schub geben. Gesucht wird aber noch ein Typ Sanogo: kräftig, ein Terrier mit viel Wasserverdrängung im defensiven Mittelfeld.

Offensive

Wer so viele Tore schiesst und eine Tormaschine wie Guillaume Hoarau in seinen Reihen weiss, hat nicht viele Probleme im Sturm. Der Franzose wird auch keinen Transfer mehr anstreben und seine Karriere in Bern ausklingen lassen. Mit Jean-Pierre Nsame steht zudem ein guter Ersatz bereit. Fraglich ist, was mit Roger Assalé passiert. Stimmt der Preis, hält man ihn wohl in Bern nicht zurück.



