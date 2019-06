Der Verlierer im Machtkampf heisst FCB

Es ist das Ende eines Machtkampfes zwischen Marco Streller und Marcel Koller, der vom ersten Tag ausgetragen wurde und in den letzten Monaten kaum mehr zu verheimlichen war. Es ist aber auch ein Machtkampf, aus dem kein Sieger herausgeht – egal, ob Streller nun zurückgetreten ist und Koller bleibt oder geht.

«Es sind zwei, drei Sachen passiert, die ich nicht akzeptieren kann», schreibt Streller in seiner Abschieds-SMS an die Spieler. Sind das Andeutungen, dass Präsident Bernhard Burgener Streller und seiner technischen Crew die Kompetenz abspricht, in der Trainerfrage entscheiden zu können? Ausgerechnet einem Chef, einem Unternehmer, der nie müde wird zu betonen, dass er zwar wenig Ahnung vom Fussballbusiness habe, dafür aber das Gespür für kompetente Leute auf den richtigen Positionen und denen freie Hand lässt.

Auch Streller hat Fehler gemacht



Streller musste die Faust im Sack machen, als es um die Nachfolge von Wicky ging. Dem Vernehmen nach hatte der Sportdirektor auch bei den Transfers einen (zu) engen finanziellen Rahmen und keine freie Hand, Entscheidungen zu fällen. Auch der Rücktritt von Alex Frei aus dem Verwaltungsrat hatte ähnliche Beweggründe, wird in Basel gemunkelt.

Natürlich hat Streller Fehler gemacht, wollte vielleicht zu schnell zu viel. Vor allem der Umbruch im Team in der Winterpause 2017/18 war nicht geschickt. Und teure Einkäufe wie Dimitri Oberlin, Aldo Kalulu und Silvan Widmer bewiesen lange oder gar nicht, dass sie ihr Geld wert sind. Samuele Campo konnte Spielmacher und Captain Delgado nicht vergessen machen. Und die Jungen aus dem rot-blauen Konzept waren und sind bis heute nicht soweit, um den FCB zu tragen.

Die Resultate fallen jetzt auf den Präsidenten zurück



Marco Streller, rot-blau durch und durch. 200 Tore, 144 davon für den FC Basel, neunmal Schweizer Meister, vier Cupsiege, Lokalheld. Jetzt: Marco Streller, immer noch rot-blau durch und durch, aber zurückgetretener Sportchef, zweimal nicht Meister geworden, den FCB im Desaster hinterlassen. Er hat den Machtkampf gegen Koller verloren. Sollte der Zürcher Trainer bleiben, hat auch er den Machtkampf nicht gewonnen. Der grosse Verlierer ist aber der FC Basel. Der einstige Krösus hat nicht nur seine letzte Legende verloren, sondern auch die Homogenität, die ihn zu einem Vorzeigeclub gemacht hat, der jetzt aber allen Glanz verloren hat.

Und ab jetzt fallen die Resultate auf dem Platz direkt auf Burgener zurück. Und schon vor dem Machtkampf war Burgeners Popularität in Basel nicht besonders gross. An der GV am 4. Juni wurde er zwar als Präsident des FCB bestätigt. Aber er erhielt nur noch 65 Prozent der Stimmen. Gestartet war er vor zwei Jahren mit 82 Prozent...

