FCZ hatte 2016 bessere Aussichten als nun GC

Am 25. Mai 2016 war das Schicksal des FC Zürich besiegelt und Tatsache, was sich trotz einer missratenen Saison kaum jemand vorstellen konnte: Der FC Zürich musste in die Challenge League absteigen. Fast drei Jahre später ereilt GC das gleiche Schicksal. Der Absturz des Rekordmeisters überrascht nicht so sehr wie damals der Fall des FCZ. Welche Parallelen und welche Unterschiede gibt es?

Gemeinsamkeiten

Suche nach Unterstützung

Mit Fehleinschätzungen wie Hyypiä beziehungsweise Fink, Stipic, Walther und Huber führten die Wurzeln des Übels zu den Präsidenten Ancillo Canepa (FCZ) und Stephan Anliker (GC). Canepa korrigierte mit Sportchef Thomas Bickel nach. Anliker trat zurück, sein Nachfolger Stephan Rietiker verlässt sich auf den Rat des Duos Heusler/Heitz, das den FC Basel zum Serienmeister gemacht hatte. Bernhard Heusler wird einen neuen COO suchen müssen. Heitz einen neuen Sportchef und Spieler.

Uli Forte, der Nothelfer

Sowohl 2016 beim FCZ als auch 2019 bei GC hiess der Nothelfer Uli Forte. Die Rettung misslang beide Male. Wie beim FCZ hat der Zürcher auch bei GC einen Vertrag für die Challenge League und den direkten Wiederaufstieg als Vorgabe.

Keine Sparmassnahmen

Die Zukunftsangst soll den Club nicht zersetzen. Das wollte Ancillo Canepa nicht zulassen und reduzierte weder das Budget von 20 Millionen Franken noch fuhr er den Personalaufwand herunter. Auch GC plant mit einem Budget, das jenes der Konkurrenz deutlich übersteigen dürfte.

Die Fans

Von beiden Clubs zeigten sich einige Anhänger kurz vor dem Abstieg von der unschönen Seite. Beim FCZ gelangten rund 60 vermummte Fans im letzten Spiel gegen Vaduz in die Katakomben des Letzigrundstadions. Die Sicherheitskräfte waren schnell Herr der Lage. GC-Anhänger provozierten im Abstiegsjahr gleich zwei Spielabbrüche. In Sion mit Fackelwürfen aufs Feld, in Luzern mit Drohgebärden am Spielfeldrand.

Das ist bei GC anders

Der FC Zürich schaffte den Wiederaufstieg zwölf Monate später. Der grösste Vorteil des Absteigers war wohl, dass man als Cupsieger direkt in die Gruppenphase der Europa League einzog. Bei aller Enttäuschung des Abstiegs konnte die Mannschaft aus der Europa-Teilnahme Motivation holen und vor allem den Rhythmus sehr lange hochhalten.

Integrationsfiguren fehlen

Alain Nef, Marco Schönbächler oder auch Cedric Brunner hielten dem FCZ auch in der Zweitklassigkeit die Stange und bügelten aus, was sie in der Saison zuvor verbockt hatten. Forte verstärkte das Team zudem mit Routiniers wie Adrian Winter und Goalie Andris Vanins. Solche Integrationsfiguren, aber auch Leader fehlen den Hoppers. Kaum vorstellbar, dass Captain Heinz Lindner oder Yoric Ravet in der kommenden Saison noch da sein werden.

Profis ohne Vertrag

Der FCZ arbeitete sich zusammen mit einer geordneten Führung durch die Challenge League. GC ist auf allen Ebenen im Umbruch. Stephan Anliker ist zurückgetreten. Sportchef Mathias Walther entlassen. CEO Manuel Huber und Verwaltungsrat Georges Perego verlassen GC in den nächsten Wochen ebenfalls. Fix ist nur Präsident Stephan Rietiker als Nachfolger von Anliker. Und sportlich? Diverse Profis sind ohne Vertrag. Auslaufend: Lindner, Sigurjonsson, Lika, Kastrati. Waren nur ausgeliehen: Ajeti, Ravet, Caiuby, Tarashaj, Mallé, Pinga, Ngoy.

Der Fallschirm

Der FC Zürich hatte keine zweite Chance. Er musste in der Challenge League Meister werden, um den Wiederaufstieg zu schaffen. GC bekommt durch die Barrage einen Fallschirm, sollte es Platz 1 verpassen.



Fussball

(ete)