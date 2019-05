Die Bayern vergessen Boateng beim Feiern

Ausgelassen zelebrieren die Spieler des FC Bayern München den 29. Meistertitel der Clubgeschichte. Zuerst werden sie nach dem 5:1 gegen Frankfurt in der Allianz Arena von ihren Fans bejubelt, danach steigt die offizielle Meisterfeier am Nockherberg. Dort hält der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge bewegende Abschiedsreden für Arjen Robben, Franck Ribéry und Rafinha. Bevor sie den deutschen Rekordmeister verlassen, hebt Rummenigge ihre Verdienste für diesen hervor. Einen anderen, dessen Wechsel sich abzeichnet, erwähnt er in keinem Wort: Jérôme Boateng.

Der Verteidiger fuhr nicht mit dem Mannschaftsbus zu den Feierlichkeiten, sondern blieb ihnen fern. Bereits im Stadion hatte er nur zugesehen, wie seine Mitspieler die Meisterschale in die Höhe stemmten. Boateng stand abseits des Podests, unterhielt sich mit Betreuern und spielte Fussball mit seinen zwei Töchtern. Später postete der 30-Jährige ein Bild auf Instragram. «Die beste Art den Titel zu feiern, ist mit meinen Mädchen», schrieb er dazu.

Am Sonntag schrieb die «Bild», dass Boateng am Abend auf der Hochzeit eines Freundes gewesen sei, der Club habe Bescheid gewusst. Bei der Meisterfeier am 26. Mai auf dem Marienplatz sei Boateng wieder dabei.

Vom Stammspieler zum Vergessenen

Der Weltmeister von 2014 hat die jüngere Vergangenheit des Serienmeisters wesentlich mitgeprägt. 2013 gewann er mit München als Stammspieler die Champions League. 286-mal spielte Boateng im Bayern-Trikot und weist damit mehr Einsätze als halb-offizielle Clublegenden wie Giovane Elber oder Stefan Effenberg auf. In dieser Saison setzte ihn Trainer Niko Kovac 20-mal in der Bundesliga, fünfmal in der Champions League und dreimal im DFB-Pokal ein. Meist gehörte Boateng der Startelf an. Doch bei der Meisterfeier vergass auch Kovac den Innenverteidiger.

Im letzten Sommer war sich Boateng mit Paris Saint-Germain über einen Wechsel einig gewesen, doch der Transfer platzte. Er scheiterte an der Ablösesumme und wohl auch, weil sich Kovac damals noch für den 76-fachen Nationalspieler (inzwischen wurde er von Bundestrainer Jogi Löw ausgemustert) stark gemacht hatte. Nun zeichnet sich sein Abgang in München bereits seit März ab. 115 Millionen Euro haben die Bayern für die beiden Innenverteidiger Lucas Hernandez (Atlético Madrid) und Benjamin Pavard (Stuttgart) ausgegeben. Und Karl-Heinz Rummenigge hatte schon während der letztjährigen WM in Russland verkündet, dass Boateng bei einem entsprechenden Angebot gehen könne.

Bis die Rechnung aufgeht

Die Bayern scheinen nur darauf zu warten, bis ein Club bereit ist, genug für den Routinier zu bezahlen. Sein aktueller Marktwert liegt gemäss Transfermarkt.de bei 30 Millionen Euro. Die «Süddeutsche Zeitung» mutmasst, dass Boateng von den Bayern keine Blumen bekomme, weil die Ablösesumme mit jedem Blumenstrauss sinke. Daher könnte auch Kalkül dahinter stecken, dass er im Gegensatz zu Rafinha, Ribéry und Robben nicht ehrenvoll verabschiedet wurde. Andererseits dürfte das Verhältnis zwischen Boateng und dem Vorstand recht zerrüttet sein. Rummenigge trug mit seiner Aussage, er habe den Eindruck, Boateng müsse wieder «back to earth» kommen, seinen Teil dazu bei. Worauf der Spieler meinte, über solche Kritik könne er «nur lachen».

Laut «Kicker» soll Boateng jedenfalls um die Auflösung seines bis 2021 gültigen Vertrages gebeten haben. Sollte der Club dieser stattgeben, könnte er ablösefrei wechseln. Allerdings ist dies eher unwahrscheinlich – aber eine Zukunft von Boateng in München nach den jüngsten Ereignissen ebenso.

Ribéry singt, Müller tanzt

Andere Bayern-Spieler feierten den siebten Meistertitel in Serie dafür umso ausgelassener.

Ribéry sass im Mannschaftsbus auf dem Weg zur Meisterfeier am Nockherberg zuvorderst und war die Stimmungskanone schlechthin:



«Am Ziel» angekommen lancierte Thomas Müller die Meister-Party:



Und stellte dann später auf der Tanzfläche all seine Teamkollegen in den Schatten:



