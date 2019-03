Die Nati hat die «tote Zeit» gut genutzt

Am Sonntagnachmittag schüttelte sich die Schweizer Nati am Campus des FC Basel bei bester Laune die Müdigkeit des Vortages aus den Knochen. Nach dem 2:0-Sieg in Georgien sind Xhaka und Co. direkt nach dem Schlusspfiff in die Heimat zurückgeflogen. Nach einem vierstündigen Flug ist die Mannschaft in der Nacht auf Sonntag kurz nach Mitternacht in Basel gelandet. An Schlaf war nach dem Spiel für die meisten Spieler nicht zu denken, deshalb durften sie am Sonntag länger in den Hotelbetten liegen bleiben.

Am Nachmittag teilte Vladimir Petkovic seine Spieler in zwei Gruppen ein. Jene, die am Samstag weniger als eine Stunde oder gar nicht gespielt hatten, waren in einer Gruppe. Die Profis, die in der Dinamo-Arena durchgespielt hatten, bildeten die andere. Sie arbeiteten weniger intensiv. Im Vordergrund stand nicht die Arbeit am Ball, sondern am Körper. Denn die Zeit bis zum nächsten Spiel ist knapp. Schon am Dienstag geht es in Basel gegen Dänemark weiter (ab 20.45 Uhr im Ticker).

Gesunde Ernährung und aktive Erholung

«Die Spieler können nach einem Spiel sowieso nicht schlafen», sagt Markus Tschopp, Leistungsdiagnostiker der Nati, der unter anderem die Daten zum physischen Zustand der Spieler überwacht. So konnte man die «tote Zeit» für den Rückflug nutzen. Die Erholung begann schon im Stadion in Tiflis mit Eisbädern und Stretching. Zudem bekamen die Spieler einen speziellen Regenerationscocktail und eine erste Mahlzeit.

Dieser Mix aus gesunder Ernährung und aktiver Erholung sorgt dafür, dass der Energiehaushalt der Spieler rasch nach der Höchstbelastung wieder auf dem Ausgangsniveau ist. Vor allem bei jenen Spielern, die bei ihren Clubs regelmässig spielen, ist der Tank recht schnell wieder voll. Auf dem Heimflug trugen Xhaka und Co. Kompressionsstrümpfe, die den schweren Beinen entgegenwirken. Zudem wurden sie aufgefordert, viel zu trinken, um die Speicher wieder aufzufüllen. Was heisst aber viel?

Eine anspruchsvolle Aufgabe

«Die Spieler werden vor und nach dem Spiel gewogen. Die optimale Menge, die getrunken werden sollte, beträgt ungefähr eineinhalb bis zweimal so viel, wie der Gewichtsverlust betragen hat», sagt Tschopp. Die Regeneration dauert nach einem Spiel ungefähr 72 Stunden. Das ist just bis am Dienstag. «Für uns wären aber ein bis zwei Tage mehr Pause besser», erklärt Tschopp.

Die Dänen spielten letzten Donnerstag in Kosovo 2:2 und hatten damit genug Zeit, um sich zu erholen. Für die Schweiz blieben zwei Tage weniger, dazu kam die lange Reise. Für die Erholung aber hat die Zeitverschiebung der Nati in die Karten gespielt. «Wir haben versucht, das Beste aus dieser anspruchsvollen Aufgabe zu machen», sagt Tschopp. Zudem ist die mentale Komponente im Sport nicht zu unterschätzen. Und auch nicht die Wirkung von drei Punkten im Gepäck aus Georgien.

Fussball