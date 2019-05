Die Schande von Luzern

Nach der Partie Luzern - Grasshoppers, die beim Stand von 4:0 für die Innerschweizer abgebrochen wird, steht GC offiziell noch nicht als Absteiger fest. Drei Dinge kann man aber vorwegnehmen: Forfait, Busse, Abstieg.

Wie in Sitten am 16. März provozierten hirnrissige GC-Chaoten einen Spielabbruch, diesmal nach 71 Minuten. Am anstehenden Entscheid der Disziplinarkammer gibt es kaum einen Zweifel. Die Zürcher werden auch diesmal 0:3 forfait verlieren (womit sie wohl noch besser wegkommen, als sie mit dem effektiven Schlussresultat weggekommen wären), sie werden in fünfstelliger Höhe gebüsst. Nach diesem zweiten schweren Vorfall in kurzer Zeit könnten auch ein Geisterspiel verhängt werden.

Fussball

(20 Minuten)