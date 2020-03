So siehst du deinen Lieblingsclub spielen

Das Coronavirus legt den Fussball in der Schweiz lahm. Nachdem der Bundesrat Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen verboten hat, entschied sich die SFL gegen Geisterspiele und setzt den Meisterschaftsbetrieb bis nach der Länderspielpause Ende März aus. Eine ungewohnte Situation für den Profibetrieb, aber kein Novum: Vor 100 Jahren – in der Saison 1918/19 – mussten die Spiele der höchsten Schweizer Liga schon einmal abgesagt werden. Der Grund: eine Grippewelle.

Die Spanische Grippe überrollte die Schweiz damals sogar zweimal. Zuerst im Sommer und dann noch heftiger im Herbst 1918. Den Höhepunkt erreichte die Epidemie in der Zeit zwischen Mitte Oktober bis Mitte November. Während dieser Zeit ruhte der Spielbetrieb beinahe vollständig. Nur 15 von 55 Partien in der damaligen Serie A (Vorgängerin der NLA) konnten ausgetragen werden.

Die Verantwortlichen 100 Jahre später sind noch zuversichtlich, dass die aktuelle Saison «nicht viel zu lange» dauert. Aber die Spieler müssen dennoch bei Laune und fit gehalten werden. Um im Spielrhythmus zu bleiben, versuchen die Clubs, die Pause mit Testspielen zu überbrücken.

Gemäss den Bestimmungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) müssen diese Spiele aber ohne Zuschauer stattfinden. Einige Vereine bieten ihren Fans die Möglichkeit, die Testspiele live im Stream zu sehen. YB vermeldete zum Beispiel, dass man die Partie gegen Winterthur am 13. März auf bscyb.ch streamen werde.

Die Fans des FC St. Gallen können die Testspiele der Espen auf der Club-Website verfolgen, schreibt der FCSG. Der Leader aus der Ostschweiz testet am Samstag gegen Vaduz und danach gegen den Tabellensechsten der Challenge League und alten Bekannten Wil. Dazu vermeldet der FCSG, dass beide Testspiele auf fcsg.tv übertragen werden.

Auch der FC Zürich konnte zwei Testspiele fixieren. Am Samstag trifft der Stadtclub auswärts auf Luzern, drei Tage später tritt die Mannschaft von Ludovic Magnin in der IGP Arena gegen Wil an. Die Partie gegen den FC Luzern kann im Livestream über die Facebookseite des FCL verfolgt werden.

Der FCB versucht, vor dem wichtigen Achtelfinal-Spiel in der Europa League gegen Eintracht Frankfurt im Rhythmus zu bleiben. Trainer Marcel Koller richtete sich via Video-Statement auf der FCB-Website an die Fans und sagt: «Wir sind aktuell auf Liga-Sparflamme, versuchen aber in den Trainingseinheiten richtig Gas zu geben – auch weil wir gegen Frankfurt noch das Europa-League-Spiel haben. Wir hoffen aber, dass wir sobald wie möglich wieder mit euch im Stadion spielen können, um eure Unterstützung zu spüren.»

Marcel Koller mit einer Video-Botschaft an die Fans. (Video: fcb.ch)

Vor dem Hinspiel in Frankfurt muss der FCB im Testspiel gegen Schaffhausen noch auf diese Unterstützung verzichten. Die Partie gegen das Team des ehemaligen FCB-Trainers Murat Yakin findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, kann aber auch live auf fcb.ch verfolgt werden.

Servette teilte mit, dass die 130-Jahre-Feier abgesagt wurde. Ursprünglich war die Festivität für das Heimspiel gegen Meister YB am 22. März angedacht gewesen.

