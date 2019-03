Die rüüdig verrückten Tage gehen weiter

Ausgerechnet Thomas Häberli beendete die Cupträume von Meister YB. Neun Jahre spielte der ehemalige Stürmer in Bern und avancierte in dieser Zeit zum Publikumsliebling. Bis heute ist er der einzige YB-Spieler in der Clubgeschichte, der ein Abschiedsspiel bekam. Nun ist der 44-Jährige drauf und dran, Luzern für sich einzunehmen. Der 4:0-Sieg im Cup-Viertelfinal gegen seine alte Liebe wurde in Luzern gefeiert wie der Urknall vor einer Woche am Luzerner Seebecken.

Daniel Böbner, Leiter Stadion und Stadionbetrieb, sagte zu der Fan-Aktion mit dem Tor, das mit Ketten verriegelt wurde: «Wir hatten vor dem Spiel nichts gewusst über die Aktion. Wir haben mit Spruchbändern gerechnet, aber es ist nicht tolerierbar, wenn man auf en Sport losgeht. Wir appellieren an die Vernunft, halten uns aber vor zu sagen, dass solche Aktionen nicht zum Fussball gehören.»

Trotz Aschermittwoch kannte der FCL kein Fasten. Die Zentralschweizer verlängern die rüüdig verrückten Tage am Aschermittwoch einfach. Sie fegten den amtierenden Meister leicht wie «Fötzeli» aus dem Wettbewerb. «Ich habe mir das nicht erträumt, aber ich bin so ins Spiel gegangen, dass ich gewinnen will», sagt Häberli nach dem Triumph über seine alte Liebe strahlend, «aber, dass es so endet, ist natürlich fantastisch.»

Ein bebendes Stadion

Keine 30 Sekunden waren gespielt, als Zibung in extremis gegen Djibril Sow eingreifen musste. Als Schlüsselszene bezeichnete Häberli später die Szene mit dem «Big save» des Keepers. Die Partie wäre nach einem 0:1-Rückstand wohl anders verlaufen. «Wir waren da noch nicht bereit», moniert der FCL-Trainer. «YB hatte die Chancen, aber dann haben wir 1:0 geführt. Für meinen Geschmack standen wir zu tief, deshalb mussten wir in der zweiten Halbzeit einiges ändern. Nach der Pause waren wir mutiger. Das 2:0 hat dann noch einmal Energie freigemacht.»

«Das Stadion hat gebebt. Es ist nicht alltäglich, gegen den amtierenden und wohl neuen Meister 4:0 zu gewinnen», sagt David Zibung, der mit seinem «Big save» quasi die Inititalzündung zum zweiten Luzerner Urknall 2019 gab. Was aber hat im Spiel schlussendlich den Unterschied ausgemacht?

YB verliert gegen den FCL im Cup so hoch wie seit 1972 nicht mehr. Christian Fassnacht spricht von einem rabenschwarzen Tag. (Video: 20 Minuten)



«Wir hatten das Matchglück auf unserer Seite, wenn YB nach einer Minute 1:0 in Führung geht, kann das Spiel anders laufen», so der Ur-Luzerner. Zu seiner Grosstat sagt der Keeper aber kein Wort. Vielmehr hebt er die grossartige Mannschaftsleistung hervor. «Wir haben nicht viele Chancen ausgelassen und sind defensiv sehr gut gestanden», sagt Zibung.

Der FCL muss nun noch den Halbfinal gegen Thun (24./25. April) überstehen, um nach 2012 wieder einmal in einem Cupfinal zu stehen. Die Sehnsucht danach ist auf jeden Fall gross. «Wer im Halbfinal steht, will natürlich auch in den Final einziehen», sagt Doppeltorschütze Pascal Schürpf und fügt resolut an :«und will den auch gewinnen».

Das will auch David Zibung: «Wir haben jetzt im Viertelfinal einen grossen Brocken aus dem Wettbewerb geworfen, aber das bringt uns nichts, wenn wir zu Hause gegen Thun verlieren. Unser Ziel ist klar: Wir wollen erstens in den Final und dann diesen auch gewinnen. Ich finde, diese Stadt hat den Chübel schon lange wieder einmal verdient.»

