Xhaka und Eriksen – die unvollendeten Taktgeber

Kaum ein Tag vergeht ohne neue Spekulationen um die Zukunft von Christian Eriksen. Am Donnerstag hiess es erneut, er werde im Januar zu Real Madrid wechseln, aber auch Bayern, Juventus, Manchester United und Inter sind interessiert.

Verlieren verboten



Im Kampf um die ersten zwei Gruppenplätze gilt für die Schweizer in den Partien am Samstag in Dänemark und am Dienstag in Genf gegen Irland: verlieren verboten! Zwei Unentschieden würden bereits genügen, um sich direkt für die Euro 2020 zu qualifizieren – sollte die Schweiz im November gegen die Aussenseiter Georgien und Gibraltar wie erwartet sechs Punkte holen. Sowohl im Heimspiel beim 3:3 gegen Dänemark (mit drei Gegentoren in den letzten Minuten) sowie beim 1:1 in Irland, als die Schweiz kurz vor Spielende den Ausgleich erhielt, verspielte das Nationalteam einen Sieg. (fdr)

Eigentlich hätte der Däne Tottenham schon im Sommer verlassen wollen, seinen 2020 auslaufenden Vertrag verlängerte er nicht. In dieser Saison wirkt Eriksen zuweilen lustlos, erst ein Tor gelang ihm in 11 Pflichtspielen für den schwächelnden Champions-League-Finalisten – beim 2:2 gegen Arsenal. In diesem Derby hatte Granit Xhaka bereits den fünften Elfmeter im Arsenal-Trikot verschuldet.

Gleiches Alter, gleicher Arbeitsort, gleiche Rückennummer

Eriksen und Xhaka verbindet einiges: Beide sind 27, Arbeitsort ist London, sie stehen zuweilen scharf in der Kritik, sind die Taktgeber im Aufbau, tragen im Nationalteam die Rückennummer 10, unbestritten sind ihre Klasse und Übersicht, Passgenauigkeit und Schussstärke.

Am Samstag treffen sie in Kopenhagen aufeinander, wenn die Schweiz zum wegweisenden EM-Qualifikationsspiel gegen Dänemark antritt. Beide haben ihre Ambitionen mit dem Nationalteam längst betont. «Wir haben leider zuletzt an der WM eine grosse Chance verpasst», sagt Eriksen. Und Xhaka wiederum erklärte mehrmals, ein Halbfinal sei für die Schweiz möglich.

Die verschossenen Penaltys

Noch sind die Karrieren von Eriksen und Xhaka unvollendet. In Erinnerung geblieben sind sie nämlich auch wegen bedeutender Fehlschüsse. Eriksen scheiterte im WM-Achtelfinal 2018 gegen den späteren Überraschungsfinalisten Kroatien ebenso im Penaltyschiessen wie Xhaka an der Euro 2016 im Achtelfinal gegen Polen.

Fussball