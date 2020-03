Die vielleicht endgültige Prüfung für Zakaria

Sie sind mächtig stolz auf ihn. Denis Zakaria kommt nach Hause, wird dort von seinen besten Freunden unter grossem Applaus empfangen. Soeben hat er mit Gladbach gegen die Bayern 2:1 gewonnen, grüsst von der Tabellenspitze. «Bravo Champion», rufen sie. Es ist natürlich noch früh, schliesslich sind zu diesem Zeitpunkt erst 14 Runden absolviert. Aber die Kurzdoku über den Schweizer Nationalspieler, produziert vom Portal «Athlete's Stance» zeigt, wie sehr ihn seine Leute bewundern. Mittlerweile ist Zakaria zwar die Tabellenführung los, eine grosse Nummer ist er dennoch – und wahrscheinlich sogar bald der teuerste Schweizer Fussballer.

Denn der Mittelfeldspieler war ein grosser Grund, weshalb sie in Gladbach kurzzeitig vom Meistertitel träumen durften. Gut, immerhin die Kühnsten ihrer Fans. Der Genfer spielte in 21 von 22 Bundesliga-Matches von Beginn an, kommt auf eine Passquote von fast 90 Prozent. Dabei sind es nicht die Zahlen, die den klassischen Box-to-Box-Spieler so wertvoll machen. Nein, seine Spielintelligenz und vor allem sein unermüdlicher Einsatz weckten das Interesse diverser Grossclubs. Liverpool soll interessiert sein, ebenso wie ManUnited und Arsenal. Aber auch Bayern München und der nächste Gegner Dortmund würden den 28-fachen Nationalspieler offenbar gerne verpflichten. «Das empfinde ich als Ansporn und gibt mir Kraft, mich weiter zu verbessern», kommentiert er gegenüber der «Sport Bild» die Gerüchte.

Er dürfte 50 Millionen Euro kosten

Diese hat natürlich auch Sportchef Max Eberl registriert. Der 46-Jährige glaubt aber, dass Zakaria bei Gladbach bleibt, sollte das Team sich für die Champions League qualifizieren. Aktuell sieht es diesbezüglich mit Rang vier gar nicht so schlecht aus. Gut möglich aber auch, dass Eberl pokert und versucht den Preis in die Höhe zu treiben. Denn wenn es die Topclubs wirklich ernst meinen sollten, dürfte Zakaria nur sehr schwer von einem Verbleib in Mönchengladbach zu überzeugen sein. Und die kolportierte Ablösesumme von rund 50 Millionen sind ja mittlerweile für die Interessenten sowieso kein Problem mehr. Sollte es tatsächlich zum Transfer kommen, dürfte er also der teuerste Schweizer Fussballer werden. Diese Ehre gebührt aktuell Granit Xhaka, für ihn bezahlte Arsenal 40 Millionen Euro – ebenfalls an Gladbach.

Zakarias Tauglichkeit für grosse Momente kann er am Samstagabend wieder unter Beweis stellen. Um 18.30 Uhr empfängt er nämlich den BVB zum Spitzenspiel der Runde. Spielt er weiterhin so überragend, könnte er Gladbach zum Sieg verhelfen, seinen Marktwert weiter steigern – aber für Gladbach langsam aber sicher nicht mehr zu halten sein.

Fussball

(fas)