Diese Fussball-Skandale sind unvergessen

Ein grosser Skandal der Fussballgeschichte feiert am Dienstag seinen 25. Geburtstag. Am 23. April 1994 standen sich die Bayern und Nürnberg gegenüber. Nach 24 Spielminuten hat Bayern Eckball, Gestocher im Fünfmeterraum, Thomas Helmer kommt mit der Hacke dran, und der Ball kullert am Tor von Andy Köpke vorbei. Doch der Linienrichter signalisiert Tor, und zum Erstaunen aller gibt Schiedsrichter Osmers den Treffer. Am Ende siegt Bayern 2:1.

Nürnberg, damals mitten im Abstiegskampf, legte Einspruch ein und bekam recht – Wiederholungsspiel. Der deutsche Rekordmeister aus München gewann 5:0 und wurde später Meister, Nürnberg stieg Ende Saison ab – der Club hatte das schlechtere Torverhältnis als der SC Freiburg.

Seitdem kam es in 25 Jahren zu vielen weiteren Skandalen auf den Fussballplätzen dieser Welt. Wir haben für Sie einige der grössten in der obigen Bildstrecke zusammengesucht. Auch Schweizer Fussballer spielten dabei eine Rolle.

Fussball

(tzi)