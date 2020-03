Diese Natispielerin strahlt als Schweizer Insta-Queen

Als Alisha Lehmann das erste Mal in einem Fussballclub spielte, hörte sie gleich wieder auf. Der damals Achtjährigen gefiel es als einziges Mädchen in einem Team mit lauter Jungs so gar nicht. «Es war nicht so lustig», sagte sie einst. Doch ein Jahr später wagte die Bernerin noch einmal einen Versuch.

Heute ist Lehmann eine der besten Schweizer Fussballerinnen und spielt seit 2018 in der höchsten englischen Liga. Bei West Ham United ist die 21-Jährige eine Stammkraft im offensiven Mittelfeld: Kürzlich gab sie beim 4:2-Sieg gegen Liverpool den Assist zum zweiten Treffer und im Januar führte sie ihr Team mit zwei Toren gegen Brighton fast im Alleingang zum 2:1-Sieg.

Auch in der Nati, mit der sie derzeit in Spanien im Trainingslager weilt, spielt Lehmann eine wichtige Rolle. Sie debütierte im Herbst 2017, absolvierte seither 19 Partien und erzielte 3 Tore. Am kommenden Freitag und Dienstag dürften in den Länderspielen gegen Österreich weitere Einsätze (und Tore?) folgen.

Liebesglück mit Ramona Bachmann

In der Nati hat Lehmann auch ihr privates Glück gefunden: Seit anderthalb Jahren ist sie mit Teamkollegin Ramona Bachmann zusammen. Die erfolgreiche Stürmerin spielt ebenfalls in England, bei Chelsea, die beiden leben gemeinsam in London.

Ihr glückliches Berufs- und Privatleben teilt die Bernerin fleissig auf Instagram – und zwar mit jeder Menge Abonnenten. Seit Kurzem verfolgen mehr als eine Million Follower die Posts über ihre Fussballspiele, ihr Privatleben, ihre Ferien und ihre Freizeit. Das macht sie zur unbestrittenen Insta-Königin unter den Schweizer Sportlerinnen. Tennisspielerin Belinda Bencic folgt auf Platz 2 mit «nur» etwa 300'000 Abonnenten.

Ob Lehmanns Hoch in Beruf, Liebe und Social Media anhält? Die Bernerin hätte in ihrem Leben auf jeden Fall viel verpasst, wenn sie dem Fussball damals nicht noch eine zweite Chance gegeben hätte.

