Dieser FCL trifft zum Knutschen gut

Und dann wurde geknuscht. Kaum hatte Christian Schneuwly (55.) das Tor erzielt, lief er zielstrebig zur Tribüne und knutschte dort Söhnchen Nico. Papi hat nach einer herrlichen und uneigennützigen Vorlage von Pascal Schürpf zum zwischenzeitlichen 2:0 gegen St. Gallen getroffen.

«Meine Familie steht fast immer am gleichen Ort und es ist natürlich schön, wenn du so ein Spiel hast und ein Tor machst», strahlt der FCL-Captain. Für Papi und den FCL war der 3:0-Sieg am Sonntag der Abschluss einer unglaublichen Woche mit drei Siegen: 3:1 gegen GC, 4:0 im Cup gegen YB und 3:0 gegen St. Gallen. Und der 31-jährige Mittelfeldspieler erzielte in jedem Spiel ein Tor. Fast im Stil eines Goalgetters wie sein älterer Bruder? Besser.

Aarau-Stürmer Marco Schneuwly steht derzeit in 18 Pflichtspielen in der Challenge League und im Cup erst bei zwei Toren. Bruder Christian in 29 Pflichtspielen mittlerweile bei sechs Saisontoren. Er netzt derzeit häufiger ein als der grosse Bruder. Christian Schneuwly trumpft unter dem Weiler-Nachfolger richtiggehend auf. Und die Luzerner Offensive scheint den Spass am Toreschiessen wiederentdeckt zu haben.

Eleke beendet endlich seine Torflaute

Ein Geheimrezept habe er nicht, sagt Häberli Stolz auf die Leistung seiner Mannschaft. Selbstvertrauen, Spass und ein guter Plan wären aber wohl Zutaten, die er verwenden würde, wenn der FCL-Trainer eines hätte. Die Erklärung des Captains: «Im Moment läufts und es macht wieder richtig Spass – mit solchen Resultaten umso mehr.» Und es läuft nicht nur Christian Schneuwly. Auch Pascal Schürpf erzielte in dieser Woche drei Tore und sogar Blessing Eleke durfte wieder einmal jubeln. Seit dem 9. Dezember waren die Tore für den Nigerianer wie zugenagelt. Und lange sah es so aus, dass die Durststrecke noch eine weitere Woche anhalten würde.

Die Erlösung kam fünf Minuten vor Schluss. Elekes Schuss zappelte endlich im Netz. Er riss sich das Leibchen vom Körper und jubelte den ganzen Frust weg. Allerdings sah er dafür die 4. Gelbe Karte und ist nächsten Sonntag gegen Thun gesperrt. Lob vom Trainer gab es nach dem Spiel dennoch.

Schneuwlys Kampf mit einer Blache

«Es braucht jeden und manchmal ist das schwierig zu erklären, warum der Ball nicht ins Tor will», sagt Häberli, in seiner Aktivzeit selber Stürmer. «Wichtig ist, dass man Spielzeit bekommt. Wenn es einer Mannschaft nicht läuft, pflückt man nach 70 Minuten gern den Stürmer runter. Ich habe Blessing gegen St. Gallen draufgelassen und bin froh für ihn.»

Schneuwly sorgte dann zusätzlich noch für Erheiterung. Als der FCL-Captain nach dem Knutschen mit der Familie zurück auf den Platz wollte, wurde er unter einer riesigen Blache begraben. Schneuwly nahm es mit Humor und sagt: «Ich weiss auch nicht, aber da war plötzlich eine heftige Windböe und ich bin fast nicht mehr rausgekommen. Ich hoffe, dass bleibt der einzige Ausrutscher bis Ende Saison.»

Das sagen die St. Galler Protagonisten Silvan Hefti, Philippe Koch und Trainer Peter Zeidler nach dem 0:3 in Luzern. (Video: 20 Minuten)

