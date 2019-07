Dieser Schnappschuss berührt die Welt

Das Bild der beiden sagt eigentlich schon alles. Es wird in den sozialen Medien wie wild geteilt und kommentiert. Darauf ist der kleine Joseph Tidd zu sehen. Der Bub ist Fan von Orlando Pride, dem Frauen-Fussballteam aus der gleichnamigen Stadt im US-Bundesstaat Florida. Und besonders angetan ist der 21 Monate alte Junge von Carson Pickett. Die 25-Jährige wurde ohne Hand und Unterarm auf der linken Seite geboren, schaffte aber trotzem den Sprung in die höchste Spielklasse der Frauen.

Joseph hat ebenfalls ohne Hand und Unterarm das Licht der Welt erblickt. Die beiden verbindet daher mehr als ihre Leidenschaft für den Fussball. Im vergangenen April begegneten sie sich zum ersten Mal. Die gegenseitige Zuneigung war gross. «Er sieht diejenigen, die wie er aussehen, und ich denke, er kann sich gut in sie hineinversetzen», kommentierte Josephs Vater Miles damals das Bild, das er auf Instagram stellte.

Inzwischen haben sich Pickett und ihr kleiner grosser Fan zwei weitere Male getroffen. Beim dritten Mal besuchte die Familie Tidd im Juni ein Spiel der Orlando Pride. Nach der Partie schoss Mutter Colleen einige Schnappschüsse von ihrem Sohn. Darunter auch jenes Foto, wie sich die beiden auf ihre besondere Art grüssen und herzen. Nun geht das Bild viral.

Dieser User bedankt sich tief bewegt:



This photo made my day... This toddler met a hero that looks like him; she’s Carson Picket, Orlando Pride Soccer ⚽️ team player... #READYTomorrow #bepositive #Thankful pic.twitter.com/j4D1E3EV4W

Auch er ist schwer beeindruckt und schreibt: «So sollte Sport sein. Sende die Freude um die Welt.»

Amazing.

What a moment #equality between Carson Picket #orlandopride #orlandosoccer ⚽ and a fan of her. ❤

Hardly impressed.

That's the way sport should be.

Send the joy around the world. https://t.co/RBYQPzwopX