Dieser Torjubel hätte übel enden können

In der J1 League, der höchsten Fussball-Liga Japans, sorgte ein Spieler für einen Schreckmoment. Dieser ereignete sich in der 3. Runde beim 5:2-Heimsieg von Hokkaido Consadole Sapporo gegen Shimizu S-Pulse. Das Video des Torjubels von Anderson Lopes geht um die Welt.

Der Brasilianer erhöht kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit für Sapporo auf 3:1, bereits kurz vor der Pause hat der Stürmer per Penalty seinen ersten Treffer für seinen neuen Verein erzielt und gefeiert. Lopes war Anfang Jahr auf die neue Saison hin vom brasilianischen Serie-C-Club Tombense FC auf die nordjapanische Insel Hokkaido gekommen. Seinen zweiten Torerfolg bejubelt der 25-Jährige frenetisch. Im Freudentaumel springt er über die Werbebande – und verschwindet hinter ihr.

Offenbar kennt der Neuzugang sein Heimstadion (den Sapporo Dome) noch nicht, denn hinter der Bande und vor der Fankurve befindet sich ein Graben. Lopes stürzt metertief und bleibt benommen liegen. Seine Teamkollegen und Mediziner eilen umgehend herbei, um den Doppeltorschützen zu versorgen. Kurze Zeit später können alle aufatmen: Lopes steht unverletzt auf. Er kommt mit einigen Blessuren davon und kann weiterspielen. Zum Glück für ihn und seine Mannschaft, denn Lopes ist in Torlaune und sorgt gut eine Viertelstunde später für den zweiten Doppelschlag (65./69.). Der Goalgetter verzichtet allerdings auf eine weitere Flugeinlage hinter die Bande.

Fast wie Kololli auf Zypern

Lopes' Torjubel erinnert an jenen von Benjamin Kololli. Im vergangenen September hatte der FCZ-Mittelfeldspieler zum Auftakt der Gruppenphase in der Europa League gegen Larnaca nach gut einer Stunde einen Penalty zum 1:0 versenkt. Kololli wollte seinen Treffer bei den mitgereisten Zürcher Fans feiern, die in der nahen Kurve jubelten. Der Romand übersprang die Werbebande, setzte zum Sprung über ein nächstes Betonwändchen an – und verschwand im Graben des GSP-Stadion von Nikosia.

Wie Lopes kam Kololli glimpflich davon und konnte weiterspielen. FCZ-Coach Ludovic Magnin hatte den Sprung seines Schützlings nicht gesehen. «Ich war gerade mit anderem beschäftigt», begründete der Trainer. Angesichts des 1:0-Erfolgs lachte er zuerst über die Szene: «Wir müssen ihm danken, das bringt sicher drei bis vier Millionen Klicks auf Youtube.» Ernster gab Magnin dann allerdings zu bedenken: «Das war schon gefährlich, zum Glück konnten ihn die Teamkollegen wieder hochziehen.» Im Unterschied zu Kololli ist Lopes etwas tiefer gestürzt und hat dann noch weitere Tore geschossen, was dem Zürcher damals auf Zypern verwehrt blieb.

Schwups und weg ist er: Nach seinem 1:0 für den FCZ gegen Larnaca verschwindet Bejamin Kololli beim Torjubel im Stadiongraben. (Video: SRF)

