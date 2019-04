Dortmund bleibt an Bayern dran

Der BVB liegt vier Runden vor dem Saisonende weiterhin nur einen Punkt hinter Leader Bayern. Die Dortmunder haben auf das 0:5 im Spitzenspiel gegen Bayern München von Anfang April und auf den erzitterten und schmeichelhaften 2:1-Heimsieg vor Wochenfrist gegen Mainz mit einer weitgehend vorzüglichen und am Ende souveränen Leistung reagiert. Der Erfolg in Freiburg war zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

Überragender Spieler bei der Borussia war Stürmer Marco Reus, der das frühe 1:0 durch Jadon Sancho vorbereitete, das 2:0 kurz nach der Pause selber erzielte und beim 3:0 zehn Minuten vor dem Ende Mario Götze vor dem leeren Tor mustergültig anspielte.

Damit steht der Bundesliga ein spannendes Schlussprogramm bevor. Bayern München muss noch auswärts gegen Leipzig, die Nummer 3 der Liga, antreten und empfängt in der letzten Runde den Tabellenvierten Eintracht Frankfurt. Borussia Dortmund bekommt es unter anderem mit dem Erzrivalen Schalke zu tun, reist zum formstarken Werder Bremen und gastiert zum Abschluss bei Borussia Mönchengladbach, das noch um die Champions-League-Plätze spielt.

Freiburg - Borussia Dortmund 0:4 (0:1). - 24'000 Zuschauer. - Tore: 12. Sancho 0:1. 54. Reus 0:2. 79. Götze 0:3. 87. Alcacer (Handspenalty) 0:4. - Bemerkung: Borussia Dortmund mit Bürki und Akanji.



Bundesliga. 30. Runde: Bayern München - Werder Bremen 1:0. Bayer Leverkusen - 1. FC Nürnberg 2:0. Augsburg - VfB Stuttgart 6:0. Mainz 05 - Fortuna Düsseldorf 3:1. Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig 1:2. Schalke 04 - Hoffenheim 2:5. - Sonntag: SC Freiburg - Borussia Dortmund 0:4. Hertha Berlin - Hannover 96 18.00. Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 20.30.



Rangliste: 1. Bayern München 30/70 (79:29). 2. Borussia Dortmund 30/69 (72:36). 3. RB Leipzig 30/61 (57:23). 4. Eintracht Frankfurt 29/52 (57:34). 5. Borussia Mönchengladbach 30/51 (49:37). 6. Hoffenheim 30/50 (65:41). 7. Bayer Leverkusen 30/48 (53:48). 8. Werder Bremen 30/46 (52:42). 9. Wolfsburg 29/45 (47:44). 10. Fortuna Düsseldorf 30/37 (40:59). 11. Mainz 05 30/36 (37:51). 12. Hertha Berlin 29/35 (41:48). 13. SC Freiburg 30/32 (39:54). 14. Augsburg 30/31 (46:55). 15. Schalke 04 30/27 (32:52). 16. VfB Stuttgart 30/21 (27:67). 17. 1. FC Nürnberg 30/18 (24:56). 18. Hannover 96 29/14 (25:66).



