Dortmund erleidet den nächsten Rückschlag

Nach drei aufeinanderfolgenden Niederlagen schien Borussia Dortmund mit dem 3:2 gegen Bayer Leverkusen nachhaltig zum Erfolg zurückfinden zu können. Aber schon im nächsten Match beim bescheidenen Augsburg musste die Mannschaft von Trainer Lucien Favre den nächsten Rückschlag hinnehmen.

Dafür war zur Hauptsache der 27-jährige südkoreanische Stürmer Ji Dong-Won verantwortlich. Er erzielte die beiden für Goalie Roman Bürki nicht haltbaren Augsburger Tore – das 1:0 nach 24 Minuten aus einem Gedränge vor dem Tor, das 2:0 nach 68 Minuten mit einem platzierten Schlenzer aus 20 Metern.

Kobel fast immer zur Stelle

Der nach 66 Minuten eingewechselte Joker Paco Alcacer verkürzte zwar in der 81. Minute. Aber für einen Punktgewinn, mit dem sie sicher vor den Bayern geblieben wären, reichte es den Dortmundern nicht mehr. Denn im Tor der Augsburger zeigte Gregor Kobel eine starke Leistung. Der Schweizer machte gleich einige Chancen der Gäste zunichte. In manchen Situationen mit Glück, in anderen hingegen dank seinen guten Reflexen. In der 87. Minute wehrte er zum Corner ab, als Sancho am Strafraumrand einen Querpasst zu Götze spielte und dieser umgehend abzog.

Bayern München trägt sein Spiel der 24. Runde am Samstag ab 18.30 Uhr in Mönchengladbach aus.

Beim BVB ist vor allem der Ärger über das 0:1 gross:

Telegramm Bundesliga, 24. Runde vom 1. März 2019

Augsburg - Borussia Dortmund 2:1 (1:0)

30'660 Zuschauer. – Tore: 25. Ji 1:0. 68. Ji 2:0. 81. Alcacer 2:1. – Bemerkungen: Augsburg mit Kobel. Borussia Dortmund mit Bürki und Akanji, ohne Hitz (Ersatz).

