Dortmund kehrt auf die Siegerstrasse zurück

Drei Tage nach dem 1:2 in Düsseldorf kehrte Leader Dortmund im letzten Match vor der Winterpause zum Erfolg zurück. Das Team von Lucien Favre siegte daheim im Spitzenkampf gegen Mönchengladbach 2:1. Dortmund erarbeitete sich im Borussen-Duell mehr und die besseren Chancen, sodass der 13. Sieg im 17. Meisterschaftsspiel verdient war.

Roman Bürki entschied das Duell der Schweizer Nationalgoalies für sich. Yann Sommer verhinderte mit zwei ausgezeichneten Paraden in der ersten Halbzeit frühere Gegentore, aber bei Jadon Sanchos 1:0 machte er keinen guten Eindruck. Der englische Teenager erwischte Sommer mit einem Flachschuss aus sehr spitzem Winkel. Bürki wiederum konnte gegen das zeitweilige 1:1 des früheren deutschen Internationalen Christoph Kramer nichts ausrichten, so wenig wie Sommer gegen das Siegestor von Marco Reus in der zweiten Halbzeit. Alle Tore fielen innerhalb von nur zwölf Minuten kurz vor und kurz nach der Pause.

Für Lucien Favre war es kein einfacher Match. Zuerst musste er kurzfristig auf den verletzten Schweizer Innenverteidiger Manuel Akanji verzichten. Nach 34 Minuten verlor er überdies seinen Torgaranten Paco Alcacer. Der Neuzugang aus Barcelona verletzte sich und konnte nicht weiterspielen. An seiner Stelle kam Mario Götze auf den Platz, der später Reus' Tor vorbereitete.

Bei Gladbach gab Trainer Dieter Hecking auf der rechten Abwehrseite erneut dem erfahrenen Amerikaner Fabian Johnson den Vorzug gegenüber Michael Lang. Andererseits spielte Denis Zakaria im Mittelfeld durch.

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach 2:1 (1:1) 81'365 Zuschauer. Tore: 42. Sancho 1:0. 45. Kramer 1:1. 54. Reus 2:1. Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Bürki, ohne Akanji (verletzt) und Hitz (Ersatz). Borussia Mönchengladbach mit Sommer und Zakaria, ohne Lang, Drmic (beide Ersatz) und Elvedi (verletzt).

