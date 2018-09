«Also kackte ich in Piqués Schuhe»

Der französische Verteidiger Patrice Evra hat in der Sky-Show «A League of Their Own» von einer miesen Aktion eines ehemaligen Teamkollegen erzählt – und wie er sich auf etwas unappetitlich Weise gerächt hat.

Seine neuen Fussballschuhe, auf die Evra mehrere Monate gewartet hatte, wurden bei seiner Zeit bei Manchester United in der Umkleidekabine verbrannt. Es war eine Aktion von Gerard Piqué. Die beiden spielten von 2006 bis 2008 gemeinsam für die Red Devils. Laut dem Spanier waren solche Aktionen bei englischen Mannschaften «normal».

«Ich fand das gar nicht lustig. Überhaupt nicht», meinte Evra in der Show. «Ich nahm also seine Schuhe (Piqués, Anm. Red.), ging aufs WC und hab reingekackt.»



