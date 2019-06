Ex-Uefa-Chef Platini festgenommen

Der ehemalige Uefa-Chef Michel Platini ist festgenommen worden. Grund dafür ist die Vergabe der WM 2022 nach Katar. Platini wurde am Dienstagmorgen in Gewahrsam genommen. Der 63-jährige soll sich in einer Polizeistation in Nanterres in der Nähe von von Paris befinden.

Im Dezember 2010 war Katar als Austragungsort für die WM 2022 festgelegt worden. Diese Wahl galt bereits damals als sehr kontrovers. Bald wurden Vorwürfe der Korruption innerhalb der Fifa laut. Katar habe sich die Weltmeisterschaft erkauft und Platini habe 1,7 Millionen Franken von der Fifa einkassiert, hiess es.

Platini war zwischen 2007 und 2015 Präsident der Europäischen Fussball-Union gewesen. Er wurde auch als Nachfolger von Sepp Blatter als Fifa-Präsident gehandelt. 2015 wurde er jedoch von der Ethikkommission suspendiert. Im Jahr 2016 ist er dann von selbst zurückgetreten.



