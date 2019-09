Ein Vogel? Ein Flugzeug? Nein, es ist ein Goalie!

Am vergangenen Wochenende startete in Ägypten die neue Fussballsaison. In Kairo kam es zum Duell zwischen dem Pyramids FC und ENPPI Sporting Club. Ein typisch ägyptisches Duell: Die «Pyramiden» waren gegen das Werksteam eines Ingenieurdienstleisters im Bereich Erdöl- und Erdgasförderung im Einsatz.

Bei den Gästen von ENPPI stand der 22-jährige Mahmoud Gad zwischen den Pfosten. Der ägyptische U-23-Nationalgoalie hob nach rund einer halben Stunde zu einer doppelten Flugshow ab (oben im Video). Sein Heldentat geht derzeit viral.

Belohnt wurde sein Einsatz am Ende jedoch nicht. Die Pyramids setzen sich 4:0 durch und stehen an der Tabellenspitze. Mahmoud Gad und sein Team sind am Ende der Tabelle zu finden. Gad wurde unter anderem vom ehemaligen FCB-Spieler Omar Gaber bezwungen.

