Elfmeter für Embolo in Zukunft verboten

Es ist nicht so, dass Breel Embolo in seiner noch jungen Karriere schon viele Penaltys geschossen hätte. Der Elfmeter gegen Freiburg war erst der dritte, den der 22-jährige Basler trat – und der erste, den er verschoss. Dennoch war die Ansage von Marco Rose nach dem 4:2-Sieg gegen Freiburg deutlich. «Das mit den Elfmetern hat sich für Breel erst einmal erledigt», sagte der Gladbach-Trainer. Aber für einmal konnten Trainer und Spieler den Fehlschuss verschmerzen. Der 34-fache Schweizer Nationalspieler war mit einem Doppelpack (46./71.) und einer Vorlage dennoch der Mann des Spiels am Sonntag.

«Ich habe mich eigentlich gut gefühlt und mir einfach den Ball geschnappt»

«Ich bin froh, dass wir das Spiel noch in die richtige Richtung drehen konnten. Ich habe mich eigentlich gut gefühlt und mir einfach den Ball geschnappt», sagte der Offensivspieler, der wegen einer Verletzung nach sechs Spielen wieder in die Startelf zurückkehrt war. Dass er sich in Topform fühlte, zeigte er im Spiel eindrücklich. Embolo und seine Mitspieler Marcus Thuram und Patrick Herrmann übten viel Druck auf die Breisgauer aus und sorgten für viel Betrieb vor dem Freiburger Tor. So war auch Christian Streich vom Auftritt der Gladbacher Offensive angetan. «Wenn man solche Stürmer vorne hat mit diesen Körpern, dann ist das sehr schwer zu verteidigen», sagte der Freiburg-Trainer.

«Wir haben hier eine gute Stimmung und einen gesunden Konkurrenzkampf, bei dem sich jeder auf jeden verlassen kann», sagte Embolo nach seiner Show gegen Freiburg. Der 10-Millionen-Angreifer der Fohlen hielt sich dann aber nicht mehr lange mit dem Spiel gegen die Breisgauer auf. Embolo fieberte schon dem Spitzenspiel am Samstag gegen den FC Bayern entgegnen.

«Wir wollen zeigen, dass wir dagegenhalten können»

«Das ist in Topspiel. Wir wollen zeigen, dass wir dagegenhalten können und hoffen, dass wir einen Glanztag haben werden», so der 22-jährige Schweizer. Die aktuelle Spannung in der Bundesliga reduziert Embolo aber nicht auf ein Duell mit den Bayern, denn auch Leverkusen, Leipzig und Schalke seien stark.

«Das ist eine total spannende Saison und so ein 4:2 wie am Sonntag ist auch für die Zuschauer toll anzusehen», so der Doppeltorschütze des 13. Spieltages, der nach 11 Ligapartien bei fünf Toren und zwei Torlagen steht. Gegen Topteams wie Leipzig (3 Spiele/1 Tor) und Dortmund (2/1) hat Embolo schon getroffen. In seinen zwei Duellen gegen die Bayern indes fehlt ihm ein Torerfolg – noch.

