Emery nimmt Xhaka die Captainbinde weg

Noch am Dienstagmittag sah es gar nicht schlecht aus für Granit Xhaka. Das konnte man zumindest interpretieren, wenn man die «The Sun» las. Das englische Boulevardblatt prophezeite, dass der Schweizer Nationalspieler zum ersten Mal seit seiner denkwürdigen Auswechslung Ende Oktober wieder in der Startformation von Arsenal stehen könnte. Dies, nachdem er sowohl für das Ligacup-Spiel gegen Liverpool und die Premier-League-Partie gegen Wolverhampton nicht berücksichtigt worden war.

Der Dämpfer kam dann am selben Abend, zwei Tage vor dem Spiel in der Europa League in Giumarães. Wie Trainer Unai Emery bestätigt haben soll, ist Xhaka in der Captain-Hierarchie von Arsenal nicht mehr erste Wahl. Das berichtet die BBC. Das ist aber noch nicht alles: Xhaka soll auch nicht mehr zum Mannschaftsrat der Londoner gehören. Die Nachfolge als Captain tritt demnach Pierre-Emerick Aubameyang an, er war davor Vize-Captain.

BREAKING: Unai Emery confirms Granit Xhaka has been replaced by Pierre-Emerick Aubameyang as Arsenal captain pic.twitter.com/WB6deoRbLb– B/R Football (@brfootball) November 5, 2019

Fussball